Palestina? Není to svrchovaný stát, říká český prezident

„Česká republika je toho názoru, že členství Palestiny v mezinárodních organizacích, nebo její připojení se k mnohostranným dohodám včetně statutu Mezinárodního trestního soudu, nemůže nahradit chybějící status svrchovaného státu,“ uvádí se v dopise českého prezidenta.

Podle Zemana Česko respektuje a důvěřuje nezávislosti ICC a „bude bránit jakékoli možnosti jeho případné politizace“. Český prezident by si také přál, aby soudní rozhodnutí bylo v souladu s argumenty české strany a poznamenal, že země by chtěla „poskytnout svůj detailní právní rozbor k celému případu“, a to ve statusu přítele soudu, o který požádala.

Na závěr Zeman upozornil na přátelský stav česko-izraelských vztahů. „Skutečnost, že jsme vedle nemnohých jiných zemí otevřeně a hlasitě avizovali svou pozici k dotčenému otevřenému případu před Mezinárodním trestním soudem, je dalším konkrétním svědectvím o našem silném partnerství,“ uvedl.

O co jde?

V květnu roku 2018 se Palestina obrátila na Mezinárodní trestní soud kvůli situaci na svém území. Země žádala o vyšetření toho, co označovala za vojenské zločiny izraelské strany.

V prosinci roku 2019 hlavní prokurátorka ICC Fatou Bensouda uvedla, že hodlá provést úplné vyšetřování válečných zločinů spáchaných na palestinských územích. Dodala, že zločiny by mohly být spáchány na Západním břehu Jordánu, východním Jeruzalémě a pásmu Gazy. Uvedla však, že vyšetřování začne po určení teritoria k jeho vykonání, a to s ohledem na „jedinečné a kontroverzní právní a faktické otázky související s touto situací“.

Izraelská kritika soudu

V Izraeli rozhodnutí soudu ostře zkritizovali a v této souvislosti se obrátili na přátelské země. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ze své strany toto rozhodnutí charakterizoval jako neopodstatněné a pobuřující.

„Mezinárodní trestní soud je již dlouho politickým nástrojem ve válce proti Izraeli. V současné době se ICC snaží změnit skutečnost našeho života v naší vlasti na válečný zločin,“ sdělil Netanjahu.