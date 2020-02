Za stíháním Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo byla udělána tečka. Definitivně

Jak uvádí ČTK, důkazní situace neprokazuje, že by se syn předsedy vlády aktivně podílel na procesu získání dotace spolufinancované z evropských zdrojů.

„Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství nebyl shledán zákonný důvod pro zrušení tohoto rozhodnutí. Usnesení státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze tedy zůstává v platnosti,“ uvedl mluvčí NSZ Petr Malý.

Dříve bylo informováno o tom, že stíhání Babiše mladšího v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo zastavil státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Předtím mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala prohlásil, že stíhání skončilo z téhož důvodu, jako u dalších Babišových rodinných příslušníků v hlavní části kauzy, tedy proto, že skutek není trestným činem.

Podotýká se, že plné odůvodnění pražští žalobci nezveřejnili. Podle jejich slov se jednalo o obsah informací, které souvisí s hlavní větví kauzy, v níž je stále obviněn český premiér Andrej Babiš a také Jana Mayerová.

Problematická farma

V říjnu 2017 byl český ministerský předseda kvůli postupu při financování farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU. Společnost Farma Čapí hnízdo původně spadala pod Babišův holding Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Poté ji byla přidělena evropská dotace v rámci programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost zase stala součástí Agrofertu. Holding patřil premiérovi do předloňského února, pak byl Babišem vložen do svěřenských fondů.

Od samotného začátku kauzy premiér jakékoli pochybení odmítá a tvrdí, že je nevinný. Podle jeho slov se jedná o politickou kauzu.

Situace byla zkomplikována tím, že syn premiéra poslal předloni v lednu policii e-maily, v nichž psal, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Policisté z Prahy 1 prověřování případu ukončili. Podle nich k žádnému zločinu nedošlo. Za chybu byli kázeňsky potrestáni.

Později byl případ únosu znovu policií otevřen. Premiér však nařčení popřel. Podle slov politika jeho syn trpí schizofrenií.