Foldyna u Xavera prozradil, kdy došlo ke zlomu v ČSSD a jaké má plány do budoucna

Co se týče jeho odchodu ze strany, o něm prohlásil, že pro něj nebyl jednoduchý. Dodal však, že k tomu již muselo dojít. Vzpomínal i na 90. léta, o kterých prohlásil, že to byla těžká doba na získání spolustraníků.

„Přišlo tažení na Strakovku, kdy Miloš Zeman řekl, přivedu vás do Strakovky hlavním vchodem, a jasně se postavil těm problémům, které část národa naprosto přijala, volala: To je super, nádherný, kuponová privatizace. Kde je mlíkař, kde je Václav Klaus nebo respektive kde je ten Kožený, kde jsou ty prachy z tý kuponový privatizace. A Miloš Zeman říkal: Je to největší zlodějina od Bílé hory, jedeme tady proti tomu,“ řekl.

Ocenění Zemanových slov

Kromě jiného zavzpomínal i na tehdejší slova Miloše Zemana. Foldyna totiž řekl, že tehdy vedle nich „pobíhali“ sládkovci. Zeman však podle něj řekl, že jsou to jen „zdivočelí sociální demokrati“, což Foldyna ocenil.

„Co to říká tomu člověku? To jsou nějaký zahradníci Evropy nebo něco takovýho? Koho vlastně zastupujou?“ dotazoval se v rozhovoru.

Co se týče nynější sociální demokracie, té podle jeho slov nyní už nikdo nevěří . Podle něj ČSSD ztratila „člověka práce“ a považuje to za velký problém. Vysvětlil, že volič sociální demokracie totiž zůstal uprostřed a hledal, kdo ho bude zastupovat. Kromě toho se Foldyna pustil i do kritiky současného symbolu strany. Růže, která je logem strany, podle něj dříve připomínala karfiol.

V kritice pokračoval i dále, jelikož strana nyní reprezentuje pouze menšiny a na většinu již zapomněla.

Prostředky do zahraničí

Další věc, která se mu nezamlouvá, je posílání prostředků do zahraničí, zmínil například pomoc Mali. Uvedl, že se jedná o peníze záměčníků, doktorů, soustružníků, hasičů, které musí ze zákona odevzdat. „A pánové je pak jdou rozdávat,“ konstatoval Foldyna.

„Já pak vidím, ježíšmarjá co to je? Na YouTube video a kolega Petříček, ministr zahraničních věcí, s oštěpem tančí kolem ohně s nějakými domorodci, kterým tam přines dobrou zprávu a peníze z České republiky. Peníze z toho Šluknovského výběžku,“ zlobil se bývalý sociální demokrat.

Kdy nastal zlom?

Dále se dotázal, zda jsou to prezident Francie Macron a kancléřka Merkelová, kteří jdou zachránit vymírající Evropu tím, že do ní pustí „polovinu Afriky a ty samci z tý Afriky nám tady budou dělat děti“. Na tohle rovnou Foldyna odpověděl s tím, že se oba spletli.

Vysvětlil, že právě kvůli tomu, že se ČSSD rozhodla jít touto cestou, musel ze strany vystoupit. Dodal, že bude spolupracovat s těmi, pro které je národní zájem něco uchopitelného a ne něco pejorativního. Co se týče zlomu, po kterém se Foldyna rozhodl k tak ráznému kroku, ten podle něj nastal v roce 2003. Nyní však považoval za zlom setkání místopředsedů sociální demokracie s Milionem chvilek pro demokracii.

V neposlední řadě zmínil i své plány do budoucna. Do strany SPD sice podle svých vlastních slov neodchází, nicméně s nimi komunikuje s tím, že by s nimi mohl spolupracovat.