„Assange se postavil zločinnému systému.“ Okamura zaslal dopis britskému premiérovi

„Vážený pane premiére, soud ve vaší zemi v současnosti rozhoduje o vydání či nevydání Juliana Assange do USA. Všichni víme, že nejde o právní proces, ale o politický. Jde o to, zda Británie vyhoví USA, které chtějí potrestat Assange za to, že prozradil zločiny, kterých se vlády USA dopouštěly po celé planetě,“ napsal Okamura Johnsonovi.

„Assange bezpochyby porušil zákony a předpisy své země, ale v každé demokratické a svobodné zemi platí princip takzvané nutné obrany a krajní nouze, který říká, že se mohu dopustit přestupku nebo i činu, který by byl jinak trestný, pokud tím činem zabráním závažnějším následkům nebo závažnějšímu zločinu,“ uvedl.

Podle lídra SPD „z pohledu přirozené spravedlnosti“ je zakladatel Wikileaks nevinným člověkem, který se postavil proti „zločinnému systému a jeho zločiny odhalil“. Okamura tak vyzval britskou vládu, aby nedovolila vydání Assnage „k pomstě exekutivy USA“.

Proces nad Assangem

Zakladatel Wikileaks Julian Assange byl obviněn ve Švédsku v roce 2010 ze sexuálního obtěžování a znásilňování. Od června roku 2012 se novinář skrýval na londýnském velvyslanectví Ekvádoru, aby zabránil extradici do skandinávské země. V dubnu roku 2019 byl zadržen na žádost Spojených států. Londýnský soud uznal novináře vinným z porušení podmínek propuštění na kauci a odsoudil ho k 11 měsícům ve vězení.

Současně v Londýně probíhají slyšení ohledně extradice Assange do Spojených států – úřady země obviňují novináře z porušení zákona o špionážní činnosti a odhalení tajné informace. Jestliže bude Assange do USA vydán, hrozí mu uvěznění na dobu asi 175 let.

Slyšení budou ještě pokračovat v květnu a červnu, soud rozhodne později. Očekává se však, že nehledě na toto rozhodnutí, ta či druhá strana bude apelovat na pokračování procesu, a to možná na několikaletou dobu.

Paralelně obhájci Assange pracují na tom, aby dostal politický azyl ve Francii.