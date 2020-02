„Je to jiná varianta bolševického míru.“ Lidé reagují na Hamplovu kritiku kapitalismu z neustálého zvyšování zisku

„To potvrdí každý, kdo sám podnikal nebo kdo znal zblízka majitele firmy, ať už zaměstnával 10, 20 nebo 200 lidí. Proč to dělal? Protože ho to bavilo. Protože se tím dobře uživil – to znamená hezký dům, auto, dovolenou, někdy poměrně drahého koníčka a rozumné úspory. Ale neznamená to nutnost hromadit obrovské finanční částky,“ uvedl.

Dodává, že člověk podniká také i proto, že ho těší mít moc nad lidmi. Navíc má dobrý pocit, když může být hrdý na svůj výrobek, protože chvála zákazníků lechtá jeho ego.

Zároveň Hampl uznává, že firma nemůže být ztrátová, protože potřebuje peníze na materiál, výplaty, leasingové splátky, obnovu vybavení, modernizaci, rozjíždění nových projektů, reklamu, údržbu budov a tisíc dalších věcí.

„Ale na druhou stranu, není žádný důvod, proč by musel zisk každoročně růst třeba o 10 %. Když je někdy zvlášť dobrý rok, je to příjemné. Ale to je něco jiného než zvyšování zisku za každou cenu,“ argumentuje svůj názor sociolog.

A pak přechází k nejdůležitějšímu fenoménu, který předpokládá kapitalismus. Zdůrazňuje, že existují úplně jiné organizace, jejichž misí je neustálý meziroční nárůst zisku. Právě růst zisku a manažerské bonusy jsou jediné, na čem záleží.

„Takové organizace jsou připraveny vysávat zaměstnance bez omezení, zničit vztahy se zákazníky a šidit kvalitu výrobku. Protože jediné, na čem záleží, je výkaz zisku za momentální období,“ stojí v komentáři autora.

Podle jeho názoru v případě, že jsou daňová a další pravidla nastavena tak, že zvyšovači zisků převládnou, působí to horší škody než rozpočtové deficity a přehnané sociální výdaje.

„Pokud takové organizace převládnou, vzniká nejhorší ekonomický systém v dějinách, ať už mu budeme říkat jakkoliv. Rozhodně to není nutná vlastnost podnikání. Je to patologie,“ podotkl Hampl.

Po zveřejnění názoru na sociální síti komentující přišli se svými poznámkami.

„Neustálé zvyšování zisku firem má stejnou motivaci, jako když finanční či jiní úředníci zvyšují důraz vůči jiným ve smyslu plnění dikce zákona do úplné mrtě. V obou případech se to předpokládá jako jediný správný důkaz, že se pracuje a takovým nehrozí vyhazov! Je to jenom jiná varianta bolševického míru, kterého dosáhneme, i kdyby tu nezůstal kámen na kameni!“ napsal Jan Chloupek.

„Upřímně, neznám firmu, která by se nesnažila navyšovat zisk, nevysávala zaměstnance a nešidila kvalitu výrobků. Jsou to prakticky všechny montovny na území ČR,“ napsala Dana Prucková.

„Je to neekonomické, poněvadž trvalý růst je za cenu zvyšování stresu = vyšší nemocnost = vyšší odvody = vyšší tlak na vyšší zisky,“ uvedla Vasilisa Ukrutná.

Jiní souhlas nevyjádřili.

„Kapitalismus nejsou jen megakorporace. Kapitalismus je i to, že sedlák může hospodařit na své půdě a nikdo mu neznárodní to, na čem pracoval jeho táta, děda i praděda. Kapitalismus je i to, že si člověk může otevřít svou vlastní hospodu, aniž by patřil pod národní podnik Restaurace a Jídelny. Socialismus tyhle věci neumožňuje, a je v podstatě založen na zločinu,“ vyslovil se Jindřich Čápek.