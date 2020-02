Konečná odpověděla Štětinovi a Mejstříkovi na návrh o pozastavení činnosti KSČM: Jsou prostě ubožáci

„Pokud to vláda odmítne, bude to důkaz, že je podporovaná komunisty,“ tvrdí Štětina o vládě premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Od pádu komunismu v naší republice uplynulo 30 let. Přesto máme v parlamentu stranu, která je na MVČR registrována jako nástupnická organizace KSČ, tedy strany, která byla zákonem prohlášena za zločineckou a zavrženíhodnou,“ uvádí se v oficiálním prohlášení. „Je otázkou, zda současná vláda podpoří náš návrh na zrušení SČM. Druhá cesta vede přes parlament,” píše se také v tiskové zprávě, která je zveřejněna na oficiálním Twitteru Jaromíra Štětiny.

​Návrh chce vládě předložit během následujícího týdne se svým bývalým kolegou ze Senátu Martinem Mejstříkem. Podle obou politiků je KSČM stále nebezpečnou extremistickou silou.

Důvodem pro pozastavení činnosti KSČM má být podle advokáta Stanislava Němce zejména to, že se nevzdala ideologie marxismu-leninismu, která v rozporu s českou ústavou připouští násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. Pokud by KSČM chtěla nadále fungovat, musela by se prý vzdát této ideologie i slova „komunistická“ ve svém názvu.

Návrh má podpořit petice, jejíž organizátoři chtějí sehnat nejméně 10 000 podpisů, a dosáhnout tak jejího projednávání na veřejném slyšení v Senátu. Mejstřík chce také získat podporu v parlamentu.

Komunisté kritiku zcela odmítají. Pokud by byla činnost KSČM pozastavena, hodlají se obrátit na mezinárodní soudy.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná na své facebookové stránce celou situaci okomentovala:

„Ano, jsme antisystémoví! Já nikdy nebudu schvalovat to, že se krade na nejvyšších místech, že je tady milion lidí žijících v chudobě. To jsou věci, které mi vždycky budou vadit. Chápu, že pánové Štětina a Mejstřík si vybudovali svou kariéru v době tzv. kapitalismu velmi pohodlně a užívají si výdobytků svých kamarádů z různých zahraničních států, ale nevidím důvod, proč by nás za antisystémovost měli zakázat. Jsme povolení Ministerstvem vnitra, máme všechny platné dokumenty jako dalších čtyřicet padesát politických stran v ČR. Kdyby KSČM dělala cokoli, co by bylo v rozporu se zákony ČR, které ctíme, tak už jsme dávno zakázaní,“ reagovala.

Podle Konečné v případě Štětiny lidé jeho nezvolením do Evropského parlamentu „ukázali, co si o něm myslí“. „Není mi jich nic jiného než líto, podle mě to jsou prostě ubožáci,“ řekla v rozhovoru pro Blesk.

Štětina, který stál v čele senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM, podobný návrh připravil již před sedmi lety. Tehdejší vláda se k tomu ale neodhodlala.