Babiš vyzval, aby lidé nepanikařili: Potraviny v obchodech určitě nedojdou, není pro to nejmenší důvod

Dnes proběhla tisková konference premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Týkala se aktuální situace v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě. Babiš vyzval k tomu, aby lidé nepropadali panice, jelikož pro to není žádný důvod.

Na začátku tiskové konference uvedl předseda vlády, že by rád zdůraznil to, že k panice není žádný důvod a není tak nutné se zásobovat potravinami ani rouškami. „Já nerozumím tomu, proč kupují lidé potraviny a zásobují se. Potraviny v obchodech určitě nedojdou. Není pro to nejmenší důvod,“ dodal.

V souvislosti s tím vyzval lidi i média, aby se nedělala žádná panika. Co se týče státních rezerv, Babiš odmítl spekulace o tom, že jsou nedostatečné. Navíc se dotázal, proč bychom potřebovali státní rezervy.

Kromě toho zmínil i akci, která se má uskutečnit v Novém Městě na Moravě. Ta se podle něj bude řešit v následujících dnech. Na konferenci se k tomu však okrajově vyjádřil také.

„Ve Švýcarsku se rozhodli veškeré akce nad 1000 lidí zrušit, nebo posunout. U biatlonu přijde spoustu návštěvníků ze zahraničí. Já neříkám, že mám nějaký návrh, jen, že tyto hromadné akce je potřeba posoudit. Je to akce, která stojí 60 milionů. Musíme to zvážit. Rozhodnutí musí padnout do středečního poledne. Uvidíme, jaký bude vývoj situace po víkendu,“ sdělil.

Smrtící virus

Koronaviru se věnovalo také jednání Ústřední epidemiologické komise. Také ministr zdravotnicví Adam Vojtěch vyzval občany, abypanice. Uvedl, že je nutné sledovat to, co se děje v postižených oblastech, ale „k panice není důvodu“. Dodal, že není potřeba, aby se prováděly testy u každého, kdo se vrátí ze severní Itálie. Jako tři rizikové oblasti označil Jižní Koreu, Írán a Itálii.

V souvislosti s tím uvedl, že doporučení od hygienické stanice je domácí karanténa. Zmínil, že v ní se nachází momentálně 307 osob, z toho největší počet je v Jihočeském kraji.

„Koronavirus není smrtící pro většinu populace. Osmdesát procent nakažených má lehký průběh a začíná růst počet vyléčených. Není to pouze jen o těch nakažených a usmrcených. Celá řada se již uzdravila,“ nechal se slyšet ministr.

Covid-19

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala situaci za mimořádnou a vyhlásila stav globální zdravotní nouze, a to pošesté v historii. Pak organizace oficiálně pojmenovala nemoc jako COVID-19.

Podle posledních údajů je nakažených přes 83 tisíc lidí, zemřelo přes 2800 osob, uzdravených je přes 36 tisíc pacientů. Největší počet nakažených a obětí je v Číně. V České republice bylo zatím testováno 154 osob, u žádného se nákaza nepotvrdila.