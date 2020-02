Babišův výrok o vlastizrádcích má dohru. Chodí mi teď výhrůžky smrtí, tvrdí Zdechovský

Již dříve Babiš na tiskové konferenci kritizoval české europoslance za to, že v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Podle premiéra tak postupují proti vládě ČR. „Pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci,“ řekl s úsměvem.

V novém rozhovoru pro Echo24 se nyní Zdechovský zmínil o tom, že mu teď kvůli Babišovi chodí vyhrůžky. Novináře zmíněného portálu zajímalo, jak europoslanec na kritiku premiéra Andreje Babiše, že je vlastizrádce a udavač, reaguje.

„Ihned mi začaly chodit výhrůžky smrtí. Jak na to mám reagovat, když takovou nehoráznou věc pronese premiér? To je úplně za hranou toho, co si může dovolit v demokratické zemi. Babiš totálně přetáhl strunu. Navíc vlastizrada je trestný čin a on jako ústavní činitel by si měl ověřit, jak vzniká trestný čin vlastizrady,“ reagoval europoslanec.

Na slova předsedy vlády ale Zdechovský reagoval již včera na Twitteru, kde dotyčného vyzval k omluvě a vyjádřil obavy o svou rodinu. „V souvislosti s výrokem o #vlastizrádci bych rád panu premiérovi @AndrejBabis vzkázal, že pokud se cokoliv stane mě a mé rodině, bude za to plně zodpovědný. Svým výrokem naprosto překročil všechny meze představitele demokratického státu a měl by se okamžitě omluvit @vonpecka,“ napsal Zdechovský.

Kromě toho se nově ozval také předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Pane Babiši, k vašim nehorázným výrokům o vlastizrádcích: Upozornit na vaše zlodějny není zrada vlasti a vy nejste stát. Nevím, jestli jste ten slovník pochytil v STB, ale nejsme na něj zvědaví. Kdo ohrožuje zájmy občanů, pokud se budou skládat na vaši hamižnost,“ píše Bartoš.

Babiš o Zdechovském a Peksovi promluvil na tiskové konferenci věnující se z velké části aktuální hrozbě koronaviru. Po sdělení, které se týkalo daného tématu, Babiš znovu zopakoval, že ve střetu zájmu není a že v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona.

Své sdělení formuloval poté, co do Česka přijela kontrolní komise Evropského parlamentu, aby se zabývala jeho možným střetem zájmů ve vztahu k čerpání evropských dotací Agrofertem, který dočasně odložil do svěřenského fondu. Tým vede předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Monika Hohlmeierová. V delegaci bylo pět členů výboru, šestým europoslancem ve skupině byl Peksa, který členem není.