Sociolog Hampl: Pokud se Evropa nezhroutí už v nejbližších měsících, čeká ji boj o…

Český sociolog Petr Hampl se na svém Facebooku pustil do komentáře Evropské unie a s ní spojených schválených opatření. Uvedl tak, co si myslí a dodal, co Evropu čeká v nejbližších měsících, pokud se tedy nezhroutí.

Hampl ve svém příspěvku na sociální síti hovoří o samozásobitelství. „Pokud se Evropa nezhroutí už v nejbližších měsících, čeká ji – mimo jiné – boj o samozásobitelství,“ začíná svůj komentář.

Poté zmiňuje již schválená opatření, která podle něj znamenají, že se maso během několika let stane nedostupným pro většinu obyvatel.

„A je jisté, že budou následovat další potraviny (kněžstvo uhlíkové stopy přece musí vykazovat činnost, tudíž zakazovat další a daší položky. Víte, jak obrovskou uhlíkovou stopu vytváří třeba taková houska?). Již dnes jsou patrné známky toho, že nižší sociální vrstvy postupně přecházejí k sítím vzájemné podpory, výměny služeb a samozásobitelství. A je extrémně nepravděpodobné, že by tomu lepšolidé nečinně přihlíželi,“ píše.

V závěru pak ještě uvádí, že tedy můžeme očekávat obraz venkova, kterým projíždí inspektoři a hledají tajně pěstované králíky.

„Možná na ta místa nastoupí dnešní „ochránci zvířat“, kteří už dnes občas napadají drobné chovatele (to mám přímo od těch chovatelů). Na jedné straně stále tvrdší represe a stále více sledování, na druhé straně (doufejme) solidarita těch, kdo chtějí přežít. A mezitím islámské komunity, které se nikdo neodváží kontrolovat. Ostatně, jak si všimnul Martin Konvička, jejich oblíbené skopové bylo z restrikcí vyňato,“ podotkl Hampl.

Na jeho příspěvek reagovalo několik uživatelů. Někteří psali, že je to „smutná pravda“. Jiní také poukazovali na to, že už tak dvě generace bohužel nic nepěstují a nechovají.

Další jej ale raději upozorňovali na používání slov chovat a pěstovat. „Chované králíky, do háje, chované… Pěstuje se obilí...“ stálo v jednom z komentářů.

Klimaticky škodlivé maso

Nedávno se objevily informace o tom, že nizozemská nezisková organizace CE Delft požaduje, aby se cena masa v rámci EU zvýšila o 25 %. Cena by pak byla klimaticky spravedlivější.

Dle informací nizozemská poradenská organizace navrhuje, aby byl poplatek za udržitelnost, neboli uhlíková daň na maso, zaveden v celé Evropské unii. Cílem je omezit spotřebu masa a také zohlednit jeho klimatická škodlivost.

Uvádí se, že by se cena hovězího masa mohla v průměru zvýšit o 4,5 eur (112 Kč) za kilogram, zatímco u vepřového by to mělo být o 3,6 eur (90 Kč) a u kuřecího o 1,7 eur (43 Kč). Díky tomuto opatření by se tak snížila spotřeba hovězího masa v EU do roku 2030 o 67 %. Pokud jde o vepřové maso, spotřeba by se měla snížit o 57 %, a v případě kuřecího o 30 %.

Tím by se podařilo emise skleníkových plynů snížit o 120 milionů tun za rok a vybrat 32 miliard eur (800 miliard korun). Tyto peníze by pak putovaly na podporu udržitelného zemědělství a na „odklon“ od živočišné výroby.