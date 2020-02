Další komplikace pro Babiše? „Vlastizrádce“ Zdechovský se bude proti nařčení premiéra právně bránit

Europoslanec na sociální síti informoval o tom, že si nenechá premiérovo chování líbit a že se rozhodně nenechá zastrašit.

„Ve své práci se rozhodně nenechám zastrašit. Mafiánské praktiky nemají v naší zemi místo. Během mise CONT se ukázalo, že #střetzájmu @AndrejBabis je větší, než se zdálo. Proto se AB bojí a snaží se nás zastrašit. Proti označení #vlastizrádce se rozhodně budu bránit právní cestou,“ napsal na sociální síti.

​V jednom z rozhovorů navíc Zdechovský již dříve prohlásil, že mu výroku českého premiéra začaly chodit výhrůžky smrtí. K věci se včera vyjádřil i na svém Twitteru, kdy dotyčného vyzval k omluvě a vyjádřil obavy o svou rodinu. „V souvislosti s výrokem o #vlastizrádci bych rád panu premiérovi @AndrejBabis vzkázal, že pokud se cokoliv stane mě a mé rodině, bude za to plně zodpovědný. Svým výrokem naprosto překročil všechny meze představitele demokratického státu a měl by se okamžitě omluvit @vonpecka,“ napsal Zdechovský.

Babišovo nařčení

„Pan Zdechovský a pan Peksa jsou vlastizrádci,“ řekl tehdy s úsměvem a dodal, že by měli bojovat za české zájmy.

na páteční tiskové konferenci kritizoval české europoslance za to, že v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Podle premiéra tak postupují proti vládě ČR.

Babiš o Zdechovském a Peksovi promluvil na tiskové konferenci věnující se z velké části aktuální hrozbě koronaviru. Po sdělení, které se týkalo daného tématu, Babiš znovu zopakoval, že ve střetu zájmu není a že v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona.

Své sdělení formuloval poté, co do Česka přijela kontrolní komise Evropského parlamentu, aby se zabývala jeho možným střetem zájmů ve vztahu k čerpání evropských dotací Agrofertem, který dočasně odložil do svěřenského fondu. Tým vede předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Monika Hohlmeierová. V delegaci bylo pět členů výboru, šestým europoslancem ve skupině byl Peksa, který členem není.

Reakce aktérů i veřejnosti

Pokud jde o Peksu, podle něj je takové označení za vlastizrádce krajně nevhodné.

​„V souvislosti s probíhající misí EP řekl Andrej Babiš o mně a Tomáši Zdechovském, že jsme vlastizrádci, protože mise zjišťuje fakta o jeho střetu zájmů. Česká REPUBLIKA není ani království, ani majetek premiéra, aby řešením JEHO osobního problému se zákonem bylo možno zradit stát,“ napsal včera Mikuláš Peksa na svém Twitteru.

​Proti Babišovu výroku se negativně staví také pirátští, lidovečtí i další opoziční politici. Předsednictvo KDU-ČSL dokonce po Babišovi požaduje okamžitou veřejnou omluvu.