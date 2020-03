Chvilkaři mají svůj den. V Praze dnes chystají demonstraci na ochranu demokratických institucí

Demonstranti se mají setkat v 16.00 hod na Hradčanském náměstí a směrovat přes Malostranské náměstí a Karlův most na Staroměstské náměstí, kde v 17.00 hod začne demonstrace.

Na facebookové stránce této události se k protestu přihlásilo zatím zhruba 5 000 lidí a dalších 16 tisíc se o akci zajímá.

Důvodem konání demonstrace se ale stala skutečnost, že byl v únoru zvolen ombudsmanem někdejší zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. Podle spolku Křeček popírá smysl instituce ombudsmana.

„Ochráncem veřejných práv se stal člověk, který naprosto popírá smysl této instituce, který falešně používal titul JUDr., který za komunismu vychvaloval socialistické volby a který nedávno navrhoval nevydat Andreje Babiše trestnímu stíhání a‚ odstíhat ho až nebude předsedou vlády‘,“ stojí na stránkách daného spolku.

Uvádí se, že to zástupce spolku považuje to za „křiklavý příklad toho, jak se státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládají a privatizují“.

„Účelová koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům,“ prohlásili členové Milionu chvilek na sociálních sítích.

Spolek se současně obává, že pokud to tak půjde dál, stane se to, co se stalo v Maďarsku či Polsku, a sice, že justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízeny politikům.

„V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční,“ uvedl předseda spolku Mikuláš Minář.

Další kroky

Na konci února spolek Milion chvilek oznámil start celostátní akce pod názvem Štafeta pro demokracii. První z více než deseti chystaných akcí proběhla 25. února v Plzni. Zahajovací debaty se zúčastnilo na tři sta lidí, následovala demonstrace na náměstí Republiky.

Celkem je v rámci série protestů naplánováno třináct akcí. Na své stránce na Facebooku vedení spolku zveřejnilo kalendář štafety a krátce popsalo její záměr.

„Už příští týden v Plzni vykopneme naši tříměsíční Štafetu pro demokracii! Každý týden jiné město, každý týden jiné téma. Pojďme se otevřeně bavit o problémech naší země. Pojďme si otevřeně říct, jakou zemi chceme mít,“ uvádí se v titulku zmíněného příspěvku.