„Skutečné lidové hnutí.“ Sociolog Hampl promluvil o nejlepší české politické zprávě za poslední roky

Hampl se na sociální síti vyjádřil k dalšímu působení Jaroslava Foldyny v české politice. Nedávno se totiž objevily informace o tom, že by se na kandidátce SPD mohl objevit poslanec Jaroslav Foldyna, který před několika dny vystoupil z ČSSD. Tyto informace uvedl předseda regionálního klubu SPD Ústeckého kraje Dominik Hanko.

„Pokud bude vše odsouhlaseno předsednictvem hnutí, bude na naší kandidátce i pan Foldyna,“ pronesl Hanko.

Tuto skutečnost tak Hampl nemohl nechat bez povšimnutí a na síti ji okomentoval.

„Foldynovo spojení s SPD je nejlepší českou politickou zprávou za poslední roky. Jarda hýří aktivitou, nebojí se čelních střetů a vypadá to, že rozhýbe celou stranu. Konečně něco zajímavého,“ napsal sociolog úvodem.

Dodal také, že měl možnost ta jednání zpovzdálí sledovat, a tudíž ví, že se nejedná o marketingovou hru. Podotýká tak, že to „opravdu vzešlo od řadových členů - srdcařů v městečkách a vesnicích“.

„Skutečné lidové hnutí,“ míní a pokračuje: „Dává to smysl i směrem k Trikoloře. SPD pro normální pracující (s odpovídajícím ekonomickým programem), Trikolora pro ředitele gymnázií, vysokoškolské učitele a podnikatele zaměstnávající přes 50 zaměstnanců – tedy početně menší, ale zato může mít víc osobností. Obě ty strany jsou potřebné.“

Foldynův odchod z ČSSD

Závěrempodotkl, že v ideálním světě by každá kandidovala v jiných krajích, aby si navzájem neubíraly hlasy, ale to by prý „chtěl asi moc“.

Dotyčný dne 24. února informoval o tom, že k 25. 2. ukončuje své působení v ČSSD. Po třiceti letech se tak rozhodl pro vystoupení ze strany. Jako důvod tehdy uvedl, že se dlouhodobě rozcházel se stavem ve straně sociálních demokratů.

„Pokoušel jsem se s tím něco udělat, byl jsem místopředseda. Nic se mi nepodařilo, a tak jsem se rozhodl to neprodlužovat,“ dodal.

Následně jsme informovali o tom, že se na YouTube kanálu TV Raptor objevilo video, v němž Foldyna blíže vysvětluje, proč se k takovému kroku rozhodl. Politik, který vstoupil do strany v roce 1989, uvádí, že zjistil, že se změnila strana kolem něj a přístupy sociální demokracie.

Podotkl, že on do strany vstupoval, když to byla strana lidí práce. Dnes ale tuto stranu označil za „v zásadě zliberalizovanou sociální demokracii a do jisté míry i neomarxistickou, která tady vnucuje nějaké to své dobro“.

Zmínil také to, že někteří představitelé vyjednávají se skupinou Milion chvilek pro demokracii, což se mu také nelíbí.