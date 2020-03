„Pro vyhlášení nouzového stavu není zatím důvod.“ Babiš přišel s řešením, jak zastavit šíření COVID-19

Ministr vnitra Jan Hamáček chce dnes vyzvat vládu, aby kvůli koronaviru zvážila možnost vyhlášení nouzového stavu. Podle Hamáčka by to usnadnilo zavedení dalších opatření.

„Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, tak může vláda regulovat dodávky ochranných a zdravotnických prostředků, to znamená, že může nařídit výrobcům, aby prioritně zásobovaly integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče,” uvedl Hamáček.

Zároveň Hamáček poukázal na to, že nouzový stav umožní regulovat akce s velkým počtem osob a nařídit občanům, kteří se vracejí z postižených regionů, aby kontaktovali příslušné orgány.

„Spousta věcí by byla jednodušší, kdybychom měli k dispozici tyto mimořádné mechanismy,” uvedl Hamáček.

Předseda vlády Andrej Babiš však nyní o vyhlášení nouzového stavu neuvažuje. Podle něj by to bylo aktuální až v případě epidemického šíření koronaviru.

Český premiér Andrej Babiš na sociálních sítích poskytl svá doporučení kvůli šíření nákazy koronavirem.

Ve svém příspěvku na Facebooku Andrej Babiš poukázal na to, že všichni nakažení si koronavir „přivezli“ z Itálie a vyzval české občany, aby nejezdili do Itálie a celkově pokud možno necestovali do zahraničí.

„Opravdu si myslím, že by lidi neměli jezdit do Itálie, kde je centrum nákazy, ani do zemí, kde počet nakažených významně stoupá, jako je Francie, Německo, Španělsko, Švýcarsko nebo Rakousko,“ napsal.

Osobně se obrátil na majitele hotelů a bytů k pronájmu, aby umístili na pokoj hosty, u kterých se objeví nějaké příznaky, a kontaktovali lékaře, kteří zařídí, aby odběry proběhly buď přímo na pokoji, nebo je budou transportovat do nemocnice, podle toho, jak to lékař vyhodnotí.

„Rád bych vyzval majitele, ředitele i recepční hotelů, pokud nějaký turista má nějaké příznaky, tak aby zůstal na pokoji, pošleme tam službu, která odebere vzorky. Hoteliéři by měli lidi hlásit, protože, pokud se tam někdo takový vyskytne, budeme muset celý hotel dát do karantény,“ vysvětlil včera Babiš.

Premiér se rovněž domnívá, že by bylo dobré, aby se v pondělí ve školách učitelé zeptali, které z dětí bylo na prázdninách v Itálii.

„Musíme přejít na systém odběru vzorků doma. Taky budu chtít, abychom ještě před výsledky testů úplně podrobně věděli, kde ten člověk byl, s kým se stýkal. A i když se může ukázat, že to nebude pozitivní, tak abychom měli časový náskok a nezjišťovali bychom to až následně. To se mi nelíbí,“ vysvětlil.

Babiš dodal, že se má v pondělí také na Úřadu vlády setkat se zástupci krajských hygienických stanic a záchranných služeb a diskutovat, kteří mají nějaké příznaky.

Ve svém příspěvku poukázal na to, že jediné, co ohrožuje všechny, je panika a profitují z toho „šmejdi, kteří vykoupili zásoby roušek a respirátorů a zkouší je teď prodávat po internetu i na ulici několikanásobně dráž“. Premiér rovněž oznámil, že Česku nedostatek potravin nehrozí.

„Jsem pevně přesvědčený, že koronavirus zvládneme,“ dodal premiér.

Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě dosud infikovalo přes 87 500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. O nových případech informovaly v neděli i okolní země. V Německu se počet infikovaných oproti sobotě takřka zdvojnásobil na 117 případů. Rakousko ohlásilo čtyři nově nakažené a celkově 14 případů.