„Chystá se státní převrat.“ Pozadí akce EU proti Babišovi vyšlo najevo. Ví o tom BIS nebo to sama řídí, ptá se Ondráček

Již dříve premiér Andrej Babiš obvinil české europoslance Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu z vlastizrady. Dalšími důvody jejich obvinění bylo údajné plýtvání penězi daňových poplatníků, Zdechovskému dále premiér vytkl jeho lež jako nástroj pro sebereklamu. Akce CONT, v jejímž rámci do Prahy vyrazila řada zástupců Evropské unie, měla za cíl se zabývat údajným střetem zájmů spojeným s českým premiérem. Zpravodajský portál Parlamentní listy uveřejnil řadu e-mailů, které poodhrnuly detaily přípravy této akce.

V úvodních e-mailech se pojednává o detailech poslední mise CONT, jež působila před šesti lety. Další komunikace odhaluje řadu zajímavostí vztahujících se k letošní misi.

„Ke všem těmto bodům by byla vhodná následná mise, zejména s ohledem na aktuální závěry auditu ke střetu zájmů českého předsedy vlády Andreje Babiše a vyšetřování úřadu OLAF během 8. funkčního období,” uvádí se v jednom z dopisů v rámci komunikace bruselských úředníků.

„To chystají státní převrat, nebo co?“ shrnul svůj dojem uvedený zdroj.

Podivná pasivita Bezpečnostní informační služby

Zdroj, jenž poskytl zmíněnou komunikaci portálu Parlamentní listy, je přesvědčen, že jedním z hlavních cílů této mise byl nátlak na řadu osobností z oblasti české politiky a veřejné sféry. V souvislosti s tím byl sestaven seznam lidí, s nimiž měla být uspořádána setkání v průběhu akce CONT. Celkově seznam těchto činitelů obsahuje dvanáct osob, mezi nimiž je například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle uvedeného zdroje seznam zahrnuje představitele těch institucí a orgánů, které jsou odpovědné za přerozdělování grantů , což není náhoda. Dotyčný se totiž zmínil, že jedním z cílů těchto návštěv by mohlo být rozdávání doporučení, na jaké téma by měl být kladen větší důraz. Důkazem těchto předpokladů je rovněž i seznam českých novinářů, s nimiž by se také mělo uspořádat setkání. Hlavní zajímavostí totiž je skutečnost, že všichni uvedení novináři se dlouhodobě věnují tématu činnosti Andreje Babiše v politické a ekonomické oblasti.

Český poslanec Zdeněk Ondráček uveřejnil na své stránce na Facebooku příspěvek, kde vyslovil své překvapení plynoucí z toho, že BIS žádným způsobem nereaguje na zveřejněné e-maily.

„Přátelé, velmi výživné čtení, ale jen pro silné žaludky. Ptám se, co dělá BISka? Ví o tom, ale nekoná, nebo to snad sama řídí? Kdy budou konat OČTŘ? A mohou vůbec konat? V Číně už by se rozdávali lístky na stadion!“ sdělil český politik.

V komentářích pod tímto příspěvkem se řada komentujících shodla v přesvědčení, že BIS již po dlouhé době působí v cizích zájmech.

„Přikláním se k tomu, že to řídí Bis a nepracuje pro ČR, ale pro cizí zájmy. To, co se tu děje od 90 let není samo sebou. Místo slibovaného rozvoje začalo rabování všeho českého a stále pokračuje,“ napsala uživatelka Jarka Pešková. Následně dodala, že se taky podílí i na činnosti spolku Milion chvilek.

Uživatel David Jarčík vyzval českého poslance, aby ten přijal nějaká opatření v souvislosti s uveřejněnou informací.

„Zdeňku. Jsi poslanec. Tohle je vážné. Očekávám, že KSČM svolá tiskovou konferenci. Že se do toho pořádně obujete,“ píše dotyčný.

Zdeněk Ondráček na tento komentář následně odpověděl a uvedl, že je sice poslancem, ale rozhodovat o tom by mělo vedení strany či poslanecký klub KSČM.