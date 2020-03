Pražské Řeporyje připravily symbolické přivítání ruským Nočním vlkům. Tak vzhůru k dílu, reaguje Foldyna

Rozhodnutí starosty Řeporyjí a člena ODS Pavla Novotného nechat vyrobit pamětní desku věnovanou Ruské osvobozenecké armádě je spojeno s plánovanou návštěvou skupiny ruských motorkářů Noční vlci. Svůj nápad oznámil Novotný na Twitteru.

„Poslední slovo měla @jazykovedma. Jsem fanoušek na Instagramu a rozhodl jsem se, že dokud tu budu starosta, nenechám tesat do kamene nic, co neuvidí. Odeslal jsem zhotoviteli toto, ať to vyfrézuje do nerezu, ať si @FoldynaJaroslav s kretény vlky v květnu počtou, jak to bylo,“ uvedl Pavel Novotný.

Český poslanec a bývalý člen ČSSD Jaroslav Foldyna, jehož ve svém tweetu oslovil Novotný, sdělil na své stránce na Facebooku tweet, kde velmi stručně popsal svůj postoj vůči tomuto kontroverznímu nápadu.

„Tak vzhůru k dílu. ODS a fašisti chtějí měnit dějiny,“ vyjádřil se český politik.

Pod příspěvkem Foldyny mnozí uživatelé také vyslovili své pobouření tímto krokem řeporyjského starosty.

Za totální neúctu považuje toto rozhodnutí uživatel Vitner Roman. Svůj názor odůvodňuje tím, že takové kroky představují urážku pro obyvatelstvo hned několika zemí, které bojovaly proti nacismu, a to včetně Ukrajinců, Srbů, Rusů a dalších. „Nebavím se teď o Stalinovi, ale o obyčejných vojácích a občanech nejen bývalého Sovětského svazu, kteří zaplatili i za nás tu největší daň, a to nikdo nemůže popřít. Jsme divný národ, divná země... Ode zdi ke zdi... Je mi z toho smutno,“ napsal dotyčný.

Další uživatelé hovořili o politické degradaci ODS a ČSSD.

„Je docela zajímavé sledovat, co se stalo s kdysi velkými stranami ODS a ČSSD. Jejich reprezentanti je vedou do záhuby,“ napsal uživatel Kuba Havlíček.

Nápad řeporyjského starosty

Loni Pavel Novotný oznámil svůj záměr postavit pomník vlasovcům. Odůvodnil svůj plán tím, že vlasovci přespali jednu noc 6. května právě v Řeporyjích. Na svém facebookovém účtu dříve uvedl, že naprosto zásadně ovlivnili průběh pražského povstání a o osudu Prahy se fakticky rozhodlo v Řeporyjích.

Ruské velvyslanectví v Česku v reakci na to upozornilo Vládu ČR, že odhalení takové sochy by se stalo porušením závazků Prahy podle úmluvy o zločinech proti lidskosti. V souladu s chartou Norimberského procesu jsou totiž zločiny vlasovců kvalifikovány jako účast na spáchaných nacisty válečných zločinech.

Vlasovci byli sovětští občané, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda (ROA), která byla vytvořena nacistickým Německem. ROA od začátku roku 1945 bojovala na straně Třetí říše, ale na konci války se zúčastnila pražského povstání, Prahu však do kapitulace německé armády ve městě a vstupu Rudé armády opustila.

V sovětských letech bylo jméno Andreje Vlasova synonymem zrádce. Generálporučík Rudé armády Vlasov se v létě 1942 dostal do obklíčení a vzdal se do zajetí, později se stal hlavou ROA, jež válčila ve složení ozbrojených sil nacistického Německa. V souladu s verdiktem vojenského kolegia Nejvyššího soudu SSSR bylo 11 generálů ROA včetně Vlasova v roce 1946 oběšeno.