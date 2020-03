„Logické vyústění bezradnosti a alibismu německé kancléřky.“ Majerová to natřela Merkelové kvůli nové vlně uprchlíků

Politička Majerová Zahradníková ve svém postu na sociální síti dává jasně najevo, že se jí nelíbí, jakým směrem se problém s uprchlíky ubírá. Zamyslela se tak nad tím, co bylo od počátku velkou chybou.

„Pamatujete, jak Angela Merkelová s velkou slávou podepsala dohodu s Tureckem o uprchlících? Od začátku bylo jasné, že jde o chybu,“ míní.

Stojí si totiž za tím, že Evropa nikdy neměla svou bezpečnost svěřit do cizích rukou. Podle ní je navíc to, co se dnes děje, „jen logickým vyústěním bezradnosti a alibismu německé kancléřky a představitelů Evropské unie“.

„Hlavní odpovědnost za současný stav nesou jen a právě oni. To oni nejsou schopni v multikulturním poblouznění jasně říci milionům lidí z Afriky a Blízkého východu, že Evropa se nemůže postarat o celý svět,“ tvrdí.

I přes to všechno podle první místopředsedkyně Trikolóry ale nepřichází v úvahu jakési poučení z chyb. „Po nesmyslných uprchlických kvótách tlačí na jakousi absurdní ‚povinnou solidaritu‘,“ dala najevo, že se jí to nelíbí a podotkla, že za to nakonec zaplatíme my všichni.

V závěru příspěvku pak Majerová Zahradníková připomíná, že Trikolóra je a vždy bude proti kvótám, masové migraci či jakémukoli bezhlavému přijímání ekonomických, klimatických a jiných uprchlíků.

Otevření hranic pro uprchlíky

V sobotu 29. února turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že jeho země otevřela své hranice s EU syrským uprchlíkům.

„Dlouho jsme říkali, že nejsme povinni přijímat takový počet uprchlíků. Slíbili jste nám pomoc, ale neděláte nic, a tak jsme včera otevřeli naše hranice,“ odůvodnil svůj krok Erdogan v Istanbulu.

Podle něj Turecko již před několika měsíci slíbilo, že dveře do Evropy pro uprchlíky otevře, ale nikdo prohlášení tureckých úřadů nevěřil. Nyní hranice překročilo již několik desítek tisíc uprchlíků.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských migrantů z Turecka do EU podle formule „jeden pro jednoho“.

Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopno mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.

Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.