„Střežit hranice a vyzbrojit obyvatelstvo.“ Hampl připomněl Zemanův bezpečnostní program: Pokud se hordy dají do pohybu…

Český sociolog Petr Hampl na svém účtu na Facebooku připomněl jednoduchý program národní bezpečnosti, s nímž před několika lety přišel prezident Miloš Zeman. Ten však nebyl naplněn, a tak se Hampl zaměřil na to, co nám nyní zbude.

Evropa se nyní potýká s dalším návalem uprchlíků. Po zhoršení situace v syrském Idlibu Turecko prohlásilo, že již dále nebude schopno zadržovat proudy migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, načež se k Řecku vydaly tisíce migrantů. Během tří dnů řecké úřady zabránily asi 20 000 pokusům o narušení hranic, kde se nacházejí stovky policistů. Na pomoc byly také přesunuty jednotky řecké armády.

K současné situaci se tak na sociální síti vyjádřil i Petr Hampl, který se zaměřuje na bezpečnost České republiky.

„Jsou tomu čtyři roky, co prezident Zeman vyhlásil jednoduchý program národní bezpečnosti: začít střežit vlastní hranice, vyzbrojit obyvatelstvo, deportovat potenciální islámské radikály,“ připomíná v úvodu Hampl.

Následně však sociolog poukazuje na to, že ač tento prezidentův návrh vzbudil nadšení, vůbec nic se nestalo.

„Sám prezident netlačil na jeho naplnění. Vláda předstírala, že nic nevidí. Opozice dokonce vystartovala proti. Ani Trikolora zatím nenašla odvahu se k takovému návrhu přihlásit (doufám, že se to změní rychle). A SPD nebylo dost silné či šikovné, aby z toho prosadilo byť i jen malou část,“ uvedl.

„Dnes jsme se mohli cítit bezpečně a řešit „pouze“ epidemii. Místo toho nám nezbývá než čekat, jestli Řekové udrží svou hranici. Pokud se hordy dají do pohybu, má naše vláda jediný bezpečnostní prostředek – zastrašování vlastních obyvatel,“ uvedl závěrem.

Stojí si však za tím, že čtyři roky jsou dostatečná doba na přípravu. Česko však nejspíše svou příležitost zaspalo…

Hampl tak ve svém postu narážel nejen na problém migrace, ale také na nový koronavirus, který se v posledních měsících nebezpečně šíří napříč celým světem.

Zemanovo řešení

Když se před několika lety objevil problém migrace, k věci se vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Ten se tehdy zamýšlel nad tím, jak nejlépe ochránit Česko a hovořil o aktivní ochraně hranic.

Zeman vzhledem k tehdejší sílící migrační vlně prohlásil, že je nutné počítat s tím, že ve vysokém počtu přicházejících uprchlíků je určité procento džihádistů.

„Řešení vidím v deportaci všech těch, kdo nezískají v příslušné zemi azyl. Těch, jak je známo, je většina,“ pronesl tehdy v jednom z rozhovorů.

Rovněž si stál za tím, že je třeba pracovat na, uvedl. „Ty může chránit armáda, policie, mohou to být i elektronická detenční zařízení. Já bych se sám v případě velké migrační vlny ani tomu plotu nebránil,“ uvedl.

Dále se Zeman pozitivně vyslovil také k tomu, že by se občané ČR měli kvůli terorismu vyzbrojovat. „Tady jsou lidé, kteří mají legálně drženou zbraň, museli projít velmi náročnými zkouškami,“ řekl s tím, že by si lidé se zbrojním průkazem měli zvykat na to, že zbraň nebudou mít jako suvenýr doma ve skříni.

„Dřív jsem byl proti držení příliš velkého počtu zbraní, po těch útocích si to už nemyslím,“ odůvodnil Zeman svůj názor vzhledem k útokům, které se před pár lety odehrály v Německu a ve Francii.