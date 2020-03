„Žádám Kalouska, aby dal Ferimu přes držku.“ Publicistku Rychlíkovou pobouřil tweet mladého politika z TOP 09

Publicistku z webu A2larm a komentátorku pro ČRo Plus Apolenu Rychlíkovou velmi pobouřil status mladého poslance TOP 09 Dominika Feriho, který se objevil na Twitteru. Nelíbilo se jí totiž, jak se v něm dotyčný vyjadřoval o Romech. Vyzvala tak k ráznému řešení.

Rychlíková na svém Twitteru sdílela status, ve kterém se pořádně opřela do Feriho. Po Miroslavovi Kalouskovi pak chtěla, aby se k věci postavil.

„OMG, vždycky jsem věděla, že je @TOP09cz ultapravicová rasistická strana! Žádám @kalousekm, aby dal @DominikFeri minimálně přes držku, ale spíš ho vyhodil ze strany. Tohle nejde ve slušné společnosti strpět,“ napsala Rychlíková na svém účtu.

OMG vzdycky jsem vedela, ze je @TOP09cz ultapravicova rasisticka strana! Zadam @kalousekm, aby dal @DominikFeri minimalne pres drzku, ale spis ho vyhodil ze strany. Tohle nejde ve slusne spolecnosti strpet. pic.twitter.com/GQCGe69Pvm — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) March 3, 2020

​Nutno poznamenat, že status na Twitteru, který se Rychlíkové nelíbil, pochází z roku 2010. Když tedy Feri na sociální síti napsal, že se „za odlišnost platí krutá daň...“ a že nepobírá sociální dávky, protože „bohužel není cikán“, bylo mu jen čtrnáct let.

„Proč? Cožpak já jsem něco od @PiratskaStrana žádal, či je k něčemu vyzýval? Rozhodli se sami. Tak nám do toho taky nemluvte. Ale zveřejňujte si, co chcete. To je fér,“ reagoval.

Na výzvu publicistky reagoval i sám předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek

V komentářích pak lidé psali, že jim její příspěvek přijde mimo: „Jestli tomu správně rozumím, tak jde o příspěvek starý už 9 let. To bylo Ferimu asi 14 let. O TOPce si opravdu nic hezkého nemyslím, ale ultrapravicová rasistická strana, kvůli příspěvku 14letého kluka je dost mimo.“

Na tuto reakci Rychlíková odpověděla, že je to v nějakém kontextu. „A je to také vtip, samozřejmě,“ podotkla.

Souvislost s Tožičkou

Dotyčná totiž svým postem reagovala na kauzu kolem pirátského kandidáta-nekandidáta do Senátu na Teplicku, Tomáše Tožičky, Ten totiž před 11 lety označil Izrael za fašistický stát, což Kalousek označil za absolutně nepřijatelné. Rychlíková tím chtěla dát najevo, že stojí na straně Pirátů.

S reakcí neotálel ani sám Tožička, který uvedl: „Tak co hrdinný svazák Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg na to, že jejich spolustraník Dominik Feri vydává rasistické posty? To, že ignorují či podporují válečné zločiny v západní Asii, jsme si zvykli. Teď porušování lidských práv rozjíždí TOP 09 i u nás?“

I přes to všechno však uživatelé Twitteru publicistce připomínali, že zatímco Ferimu bylo tehdy čtrnáct, Tožička něco takového prohlásil, když mu bylo 42 let. A to je rozdíl.

„Srovnávat výrok se smajlíky od čttrnáctiletého kluka s výrokem dospělého člověka je fakt trapnost. Když přijde kritika, prohlásíte to za vtip, který nebyl pochopen. Jen to ukazuje myšlenkové pochody a úroveň některých sympatizantů České pirátské strany,“ myslí si jeden z uživatelů.