Kalousek vyzval sledující, aby podpořili migranty. Ale přišla ledová sprcha

Poslanec Parlamentu České republiky Miroslav Kalousek na svém Facebooku vyzval své sledující, aby podpořili migranty, protože podle něj to nejsou naši nepřátelé. Od občanů však přišla ledová sprcha.

Po zhoršení situace v syrském Idlibu Turecko otevřelo své „brány“ migrantům, které pustilo k hranicím EU. K Řecku se tak vydaly tisíce migrantů.

„To zvládneme, ne?“

Na vyostření situace na Facebooku zareagoval i politik Miroslav Kalousek, který své sledující vyzývá k pomoci uprchlíkům, zdůrazňuje, že to nejsou naši nepřátelé.

„Uprchlíci na turecko-řeckých hranicích nejsou naši nepřátelé. Jsou to zoufalí lidé, kteří prosí o pomoc,“ píše v úvodu svého komentáře Kalousek.

Dále společnost nabádá, že nesmí být lhostejná a zároveň nabízí řešení, díky kterému se tam najedí všechny děti.

„Vím, že je nemůžeme všechny přijmout, ale nesmějí nám být lhostejní. Když se všichni agrobaroni vzdají svých dotací, všechny děti se tam za ty peníze najedí,“ píše Kalousek. Na závěr se táže, že bychom to měli zvládnout.

Národ nesouhlasí, ledová sprcha pro Kalouska

Podíváme-li se na komentáře pod příspěvkem politika, uvidíme, že naprostá většina komentářů je proti tomuto nápadu. Komentující upozorňují, že je to pokus o další islamizaci. Další přidávají názor, že si uprchlíci jdou pro peníze bez práce. Zajímavé je, že s Kalouskem nesouhlasí ani jeho přívrženci.

„Je málo věcí, ve kterých s vámi nesouhlasím, ale v této jsem opravdu proti. Vidím v tom dějinně další pokus o islamizaci Evropy. Akorát se změnila taktika a hraje se na lítost,“ uvádí Hasman Petr.

Antonín Duben s politikem zásadně nesouhlasí. „Většinou si jdou pro peníze bez práce, riziko je větší než přínos,“ uvádí komentující.

Další uživatelé upozorňují, že uprchlíkům nejde pouze o jídlo, ale že mají jiné představy.

„Ale toto přece není o jídle! Pomoc ano, ale ti zoufalí lidé mají jiné představy než kus žvance! Nemyslím si, že jsou nám lhostejní, ale pomoc je třeba v jejich zemi,“ píše Martina Denešová.

Někteří komentující straně TOP 09 předpovídají propad do propadliště dějin. Další naopak vyzývají k rozlišování mezi uprchlíky a ekonomickými turisty.

„Kdysi jsem Topku volil, ale po těchto názorech se společně s Trautenberkem propadnou do propadliště dějin, kam patří,“ předpovídá Pavel Šafář.

Radek Keller vyzývá Kalouska, aby rozlišoval rozdíl mezi uprchlíky a ekonomickými turisty. „Uprchlíkům můžeme křesťansky pomáhat mnoha způsoby, pomoc neznamená brát si každého do obýváku. Poté, co EU uplácela 4 roky Turecko, je nutné přehodnotit, zda namísto úplatků investovat tyto peníze do Frontexu,“ píše Radek Keller.

Situace na hranicích Turecka a EU

Po zhoršení situace v syrském Idlibu Turecko prohlásilo, že již dále nebude schopné zadržovat proudy migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, načež se k Řecku vydaly tisíce migrantů.

Řecké ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Turecko provádí dezinformační kampaň a zprávy o desetitisících migrantů, kteří pronikli do Řecka, neodpovídají skutečnosti.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle vzorce „jeden za jednoho“.

Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopné mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.

Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.