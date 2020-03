Koronavirus straší i české firmy. Jak by se promítla případná opatření do HDP?

Česká republika momentálně hlásí osm případů nákazy koronavirem. V souvislosti s onemocněním se české firmy obávají karantény a preventivních opatření, které by mohl zavést stát, pokud by se nákaza v Česku šířila. Informuje o tom server echo24.

Jak uvádí portál, momentálně přijímají zaměstnavatelé u svých zaměstnanců, kteří se vracejí z rizikových oblastí, taková opatření, jako čtrnáctidenní práci z domova. Pakliže by však v karanténě skončil každý desátý zaměstnanec, Česko by tak ztratilo přes 23 miliard korun – to by se poté negativně promítlo v HDP země.

Portálu sdělil několik slov i mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Podle něj by byla největším ohrožením nemocnost v Praze a Středočeském kraji. Konstatoval, že právě v těchto dvou regionech by výpadek 10 procent pracujících po dobu deseti dnů znamenal ztrátu 8,7 miliard korun.

„Jen v kraji hlavního města Praha by jeden takový pracovní den, kdy by každý desátý zaměstnanec nemohl pracovat, ať již kvůli nemoci nebo podezření z ní, znamenal ztrátu 600 milionů korun, o které by bohatství naší země v letošním nevzrostlo,“ sdělil serveru mluvčí.

Přijatá opatření

Co se týče opatření, které firmy přijímají už nyní, tak podle jeho slov se jedná o častější úklid, dezinfekce v prostorách kancelářských budov, ale také výtahů, vstupních hal.

Problémy pociťují některé firmy již od počátku, protože kvůli nákaze se nemohou spolehnout na dodávky materiálu z Číny, která je tímto onemocněním nejvíce postižená. Kromě toho dochází i ke zrušení zahraničních cest, lidé ruší dovolené a turisté ze zahraničí omezují cesty také do České republiky. Podle analytiků se má letošní růst ekonomiky zpomalit pod dvě procenta.

Jak uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek, je jasné, že ekonomický růst zpomaluje. Dodal však, že je neznámé, jak moc zasáhne současné dění kolem šířícího se koronaviru.

„Jak moc se dál propadne zahraniční poptávka, zejména pokud jde o automobilový průmysl, nebo nakolik začnou firmy revidovat svoje investiční záměry. Na vyčíslování těchto důsledků je nicméně stále ještě velmi brzy. Prozatím počítáme se zpomalením růstu HDP pod dvě procenta,“ dodal.

Český vývoz

S problémy se potýkají především logistické a spediční firmy. Právě u nich se totiž potíže projevují v letecké i námořní přepravě. Jisté komplikace přináší také opatření, která byla přijata v některých zemích, v důsledku čehož se pak ruší výstavy a veletrhy. Problémy hlásí firmy, na které je navázáno mnoho dodavatelů zajišťujících osvětlení, grafiky, audio techniku. Uvádí se, že firmy budou žádat od státu finanční podporu nebo úlevy na sociálním pojištění zaměstnanců.

Závěrem poznamenal mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro to, že téměř dvě pětiny celého exportu Česka, který směřuje do EU, končí v Německu. Podle jeho slov se stala Čína od roku 2016 největším partnerem Německa místo Spojených států.

„Jakékoli obchodní problémy na nás vždy dolehnou zprostředkovaně, tedy přes vývoz komponentů z ČR do jiných zemí EU, které dále vyváží finální produkt do cílové destinace,“ dodal.