„Prvním nejúspěšnějším českým premiérem byl já. Babiš je druhý.“ Zeman poskytl rozhovor slovenskému portálu

O Babišovi

Jedna z otázek rozhovoru byla věnována současnému českému premiérovi Andreji Babišovi. Podle Zemana jde o druhého nejúspěšnějšího premiéra Česka po listopadové sametové revoluci.

„Babiše považuji nejen za mého přítele, ale především za druhého nejúspěšnějšího premiéra po listopadové sametové revoluci. První jsem byl samozřejmě já…“ uvedl Zeman a dodal, že považuje za prezidentskou povinnost Babiše podporovat.

Za své úspěchy na postu předsedy vlády Zeman označil prosazení decentralizace a vytvoření krajské samosprávy, profesionalizaci české armády a likvidaci povinné vojenské služby a také privatizací bank.

Dvě tváře Donalda Trumpa

V rozhovoru se mluvilo i o současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho zahraniční politice. Ta podle českého prezidenta není monolitní a má několik podob, s řadou z nich Zeman souhlasí, některé kritizuje.

„Začnu těmi, s nimiž souhlasím. Jde nejen o přesunutí americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. I když nejsem Žid, jsem stoupenec Izraele. Platí to také o nedávném plánu řešení blízkovýchodní otázky, který představil Donald Trump. Pak jsou věci, ve kterých s ním můžu polemizovat. Je to například celní válka. Cla jsou totiž sankce svého druhu. Nesouhlasím ani, a říkal jsem to na nedávném summitu Severoatlantické aliance v Londýně, s odchodem vojáků členských států NATO z Afghánistánu,“ uvedl Zeman.

Podle Zemana je odchod Američanů z Afghánistánu chybou, která povede k tomu, že hnutí ovládne zemi a vytvoří tam teroristické centrum, které budou financovat narkomafie. „Považuji proto odchod spojeneckých vojsk z Afghánistánu za kapitulaci před teroristy, za projev určité zbabělosti, která mi trochu připomíná ústupky vůči nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi,“ sdělil a dodal, že politika amerického prezidenta má jak negativní, tak i pozitivní tvář.

Ukrajina v EU?

Český prezident také promluvil o svém názoru vůči možnému začlenění Ukrajiny do Evropské unie. Podle něj hlavní problém tkví v ekonomické oblasti.

„O Ukrajině se říká, že její životní úroveň měřená reálnými mzdami se nachází někde na úrovni Bangladéše. Kdyby měla dostávat dotace z unie, což by vlastně znamenalo, že všechny peníze by šly Kyjevu, tak by všechny ostatní členské státy EU musely protestovat, zvláště ty chudší,“ sdělil Zeman.

Brexit je neštěstí

K tomu český prezident dodal, že země trpí velkou korupcí a tak v oblasti dotaci není jistota, že neskončí „v kapsách oligarchů“. „Kdyby se ekonomická situace Ukrajiny zprůhlednila a zároveň by se snížil vliv oligarchů alespoň o 50 %, až potom bychom mohli debatovat o možnosti případné intenzivnější spolupráce s EU,“ uvedl.

„Mnohokrát jsem řekl, že brexit je neštěstí. Pro obě strany - i pro Británii, i pro Evropskou unii. Současně za to může sama EU ve spojitosti s velkým počtem různých technických norem, kterými zasahovala do vnitřních záležitostí národních států. Nemám nic proti selektivnímu rozšiřování unie,“ sdělil Zeman.

Jako příklad selektivní rozšiřování prezident uvedl Srbsko. Země podle něj prosazuje rozumnou a vyváženou politiku, protože nepodléhá nátlaků velmocí a jde svou cestou. Příčinou tomu jsou dějiny země, které Zeman označil za dějiny hrdosti, nepoddajnosti.

O protiruských sankcích

„Byl jsem vždy nejen odpůrce protiruských sankcí, ale obecně jakýchkoliv. Protože je považuji za neefektivní. Pokaždé uvádím drastický příklad na podporu tohoto názoru. Proti malé Kubě se uplatňovaly sankce padesát let. Nic se nezměnilo a castrovský režim pokračuje,“ řekl Zeman.

Prezident se domnívá, že kdyby místo sankcí na Kubu jezdili turisté, podnikatelé, politici a studenti, situace by mohla být jinou. „Ale když sankcemi zavřete dveře, tak, ačkoli je to paradoxní, podporujete režim, který jste chtěli zasáhnout. Říká se tomu mýtus obležené pevnosti. Najednou lídr země, která čelí sankcím, se stane populární, “ řekl Zeman pro Pravdu.