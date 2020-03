„Mimořádný skandál!“ Policie žádá hlavu poslankyně SPD Maříkové za slova o migrantech

„Tak už to začíná! Policie, která spadá pod ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka, žádá poslance o vydání poslankyně SPD za protiimigrační výroky! Dnes 5. března obdrželi členové sněmovního mandátového a imunitního výboru žádost Policie ČR o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně SPD Karly Maříkové. Z toho, co zatím víme, jde o faktický pokus o kriminalizaci veřejně vyřčených protiimigračních postojů kolegyně Maříkové. V takovém případě stojíme pevně za naší kolegyní, neboť by to znamenalo zneužití policie proti hnutí SPD, které programově odmítá politiku EU podporující nelegální migraci a islamizaci. Migraci, která je faktickou agresí ohrožující bezpečnost evropských států včetně České republiky. Hnutí SPD nebude ustupovat ani pod tlakem probruselských politiků, aktivistů a novinářů (…),” napsal na svých sociálních sítích předseda SPD Tomio Okamura.

Maříková v minulosti přirovnala nelegální migranty k invazivním rostlinám a zvířatům.

„Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie,“ napsala poslankyně Karla Maříková na svůj Facebook vloni v lednu.

Policie chce proti Maříkové postupovat kvůli podezření z podněcování k nenávisti.

„Nenávist šíří ministr vnitra Hamáček, jelikož lidem omezuje svobodu slova, jsou na sociálních sítích blokováni a stíháni policií za svůj názor, čímž je popíraná ústava,“ okomentovala v minulosti situaci sama poslankyně.

„Mimořádný skandál“

K situaci s požadavkem na vydání Maříkové se vyjádřil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ten kauzu označil za „mimořádný skandál“ z časů totality.

„Mimořádný skandál! Kriminalizace názorů patří mezi arzenál totalitních režimů. Je povinností každého demokrata se proti takovému pokusu o perzekuci hlasitě ozvat!“ uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana na svých sociálních sítích.

Na svém Twitteru Ovčáček následně varoval před propastí nesvobody, pokud budou podobné výstřelky za vyjádření názoru trpěny většinovou společností.

„Případ poslankyně Maříkové je lakmusovým papírkem. Pokud připustíme, aby byl jeden jediný člověk kriminalizován za vyslovený názor, utrhne se s námi všemi svah a zřítíme se do propasti nesvobody,“ myslí si hradní mluvčí.

