Čeští politici reagují na obvinění Maříkové. Čeká stejný osud Čechy, kteří s ní souhlasí?

Výrok @MarikovaKarla mám za odpudivý a odsuzuji ho. Nemyslím si ale, že během mandátu by měl být poslanec stíhán za své veřejné výroky. Mohl by to být nebezpečný precedens. Na soc.sítích lze denně číst i hnusnější výroky, které nechávají PČR v klidu.https://t.co/1cH0MLgAMp