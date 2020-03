„Mohou vyvolat sérii občanských válek v celé západní Evropě.“ Analytik Novotný varoval před zničením EU levicovými kruhy

Začátek rozhovoru byl věnován migrační problematice, vzhledem k tomu, že Řecko dospělo v současnosti do tak napjaté fáze v této otázce, že Ankara rozhodla na měsíc zcela vyřadit z platnosti právo na azyl.

Podle Novotného je to relevantní krok, protože Řecku nic jiného nezbývá, pokud nechce úplně zkolabovat.

Poté přišlá otázka ohledně toho, jak se má chovat Evropská unie.

„Jestliže nám začíná obdoba té imigrační vlny z roku 2015, tak nezbývá než uzavřít hranice. Nezapomínejme, že Řecko má naštěstí dostatečně velikou a dobře vyzbrojenou armádu na to, aby to uzavření dokázalo samo zajistit. EU má nyní na výběr – buď se postaví za Řecko se vším všudy – anebo půjde zcela opačnou cestou a výsledkem bude kolaps schengenského prostoru, protože hranice postupně začnou uzavírat i další státy,“ uvedl expert.

Podle jeho slov konci Schengenu lze zabránit, pokud Turci přestanou s expedováním imigrantů k řecké hranici. Připomněl, že turečtí uprchlíci nejsou jen Syřané, hlavně mezi ně patří Íránci, Bangladéšané a Afghánci.

Poté se diskutovalo o tom, že americký prezident Donald Trump v telefonátu s řeckým premiérem Kyriakem Mitsotakisem uvedl, že Řecko má nezcizitelné právo vymáhat své zákony při ochraně řeckých hranic. Na druhou stranu podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka Řecko tímto krokem na měsíc přestává dodržovat mezinárodní právo.

V této otázce Novotný dal za pravdu Řecku.

„Když jde o udržení státnosti jako v tomto případě, pak mají národní zákony přednost,“ poznamenal.

Moderátor připomněl, že z liberálně levicových kruhů v západní Evropě se přesto ozývají hlasy, že Řecko by mělo neprodleně uprchlíkům umožnit další cestu.

Na to Novotný zareagoval zcela pesimistickou předpovědí.

„Tak to se ty liberálně levicové kruhy patrně rozhodly zničit EU touto cestou, protože tímto způsobem mohou vyvolat sérii občanských válek v celé západní Evropě a vnitřní zhroucení těchto zemí,“ upozornil expert.

Analytik zdůraznil, že uzavření hranic je v zájmu celé EU, protože pokud se imigranti dostanou do Řecka, tak tam rozhodně nezůstanou a minimálně další desítky tisíc jich opět zamíří směr Německo vstříc štědrým sociálním dávkám.

„Ale tak jednoduché to nebude, protože i německá kancléřka Angela Merkelová se nechala slyšet, že rok 2015 už se v žádném případě opakovat nebude a že Evropa je zkrátka zavřená! A pokud ještě k tomu dojde k podepsání úmluvy mezi USA a Tálibánem, tak můžeme očekávat obrovskou vlnu uprchlíků z Afghánistánu,“ uvedl odborník na bezpečnost.

V rozhovoru nechybělo téma koronaviru, které podle Novotného média přehánějí. Domnívá se, že je naprosto neúměrné, že koronavirus zabírá tři čtvrtiny času všech zpravodajských relací.

„Zkuste si jenom srovnat koronavirus s obyčejnou chřipkou. Na tu pravidelně zemře rok co rok v Česku až 2 tisíce lidí. To znamená, že od začátku roku už zemřelo na chřipkovou epidemii, řekněme, alikvotně k tomu číslu cca 150–200 lidí, zatímco v případě koronaviru jsou to pouze ti jednotlivci,“ prohlásil analytik.

Rovněž nesouhlasil s návrhem Jana Hamáčka vyhlásit právě kvůli koronaviru nouzový stav.

Na druhou stranu souhlasil s tím, že se závody Světového poháru v biatlonu v Novém městě na Moravě už koná bez diváků, i když ve výsledku je mnohamilionové manko způsobené neúčastí očekávaných 30 tisíc fanoušků.

„Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a že to smysl má, protože do toho místa by se sjeli lidé mnoha národností z mnoha zemí,“ uvedl své argumenty Novotný.