„Nepřítel je před branami. Obránci ale řeší, jestli jsou kluk nebo holka.“ Železný zaútočil na liberalismus a havlisty

Jedním z prvních témat rozhovoru bývalého ředitele Novy s Petrem Hájkem byla situace okolo České televize. Tu označil za zkamenělou.

„Fosilie uměle udržované za neuvěřitelné peníze daňových poplatníků. Tenhle mastodont přitom dnes dělá totéž, co produkují komerční televize. Ty sice nemají za povinnost dělat veřejnou službu, ale také na to nedostávají obrovské veřejné prostředky,“ řekl Železný.

Přední český mediální manažer také hovořil na téma likvidace veřejnoprávní televize. K tomu ale v dohledné době, podle jeho slov, nedojde, jelikož pražská kavárna dělá, co může, aby „svoji“ televizi ochránila.

„Když pozoruji hysterické scény kolem ČT, jak si ji Kavárna brání, protože za peníze všech má k dispozici svůj neformálně privatizovaný mocný mediální nástroj, jak šílí, když někdo jen vysloví, že veřejnoprávní televize nemusí nutně už existovat, tak to asi hned tak nebude… Ale dojde k tomu. Dříve, nebo později,” prohlásil Železný při hovoru o tom, kdy dojde k likvidaci ČT a ukázal přitom na příklad britské BBC, proti níž začíná ostrovní vláda ostře vystupovat.

Vinou BBC prý ve Velké Británii probíhalo „strašné období“ mezi referendem o brexitu a definitivním Londýna z EU, kdy BBC nereflektovala vůli většiny, nýbrž jela vlastní politickou linii.

„Demokracie přestává fungovat, diktují menšiny“

„Demokraticky vyjádřené většiny ztrácejí na Západě vliv na vývoj tohoto světa. Čím extrémnější menšina, tím větší má vliv, v neposlední řadě také proto, že dostává právě prostřednictvím veřejnoprávních médií možnost silně uplatnit svůj hlas proti většině,“ uvedl v rozhovoru Železný.

Podle jeho názoru se podfaařilo zmanipulovat mladou generaci. Té vložili do hlavy, že liberalismus je jediný možný způsob života.

„Především se podařilo, aby generace narozené někdy kolem přelomu tisíciletí uvěřily, že východiskem je pro ně takzvaný liberalismus. Na tom mají hlavní podíl zhruba tři, respektive čtyři společenské entity. Na prvním místě jsou to žurnalisté. To jsou z povahy věci většinově levicoví liberálové. Závistiví. Když z něj uděláte hvězdu, rád sice přijme všechny ty požitky, domy a bazény a tak dále, ale ponechá si svou ideologii – on přece ví všechno lépe než politici. On by uměl podnikat mnohem lépe než podnikatelé. On lépe rozumí ekonomice, lépe by rozhodoval o státu než státníci. On to ví lépe, neboť o tom přece píše či vysílá! A tento pocit, že je tak skvělý, ale přitom nerozhoduje – a také nenese žádnou odpovědnost – ho vede k tomu, že je automaticky příznivcem revoluce, boření – no prostě levice. Devadesát pět procent z nich vytváří jednotnou frontu, která podpoří cokoli, co povede k rozleptání normálního světa,“ myslí si Železný.

Dalším článkem, který poškodil vidění světa mladé generace, jsou podle názoru Vladimíra Železného profesoři na vysokých školách.

„Vysokoškolský profesor. (…) Nedávno jsem četl průzkum, kolik procent vysokoškolských profesorů v Americe poslalo předvolební příspěvek levicové Demokratické straně a kolik Republikánům: Bylo to 97 : 1! Těch devadesát sedm procent drží v rukou celé budoucí generace vlivných. O tom to je. Generace, která vychází z vysokých škol, je proto až na výjimky celá nalevo. Až teprve někdy kolem čtyřicítky padesátky začnou ti lidé vnímat, že je tu něco trvalejšího, hodnotnějšího, zásadnějšího. Teprve tehdy se z nich začnou stávat konzervativci – jenže to už bude příliš pozdě,“ myslí si bývalý ředitel Novy.

„Takže první tvor určený ke zničení civilizace, je žurnalista. Druhý je vysokoškolský učitel. Třetím je učitel obecně. Od základní či mateřské školky. Takový, který třeba teď v Anglii nutí malé chlapce, aby chodili v dívčích sukních. To je ta hrůza nastupujícího světa všech těch transgenderů přicházející doby (…),“ dodal Železný.

Čtvrtým „nástrojem na zničení civilizace“ mají být soudci.

„Soudce. Ze soudců se stali neodvolatelní bozi, zcela vyjmutí z odpovědnosti. Moc výkonná a legislativní je měnitelná volbami. Soudce ne. Ten se vznáší nad realitou, jako by se ho vůbec netýkala. Je tak nezávislý na všem – včetně celé společnosti – že j opravdu podoben nadčlověku. Když se náhodou stane idiot třeba vrchním soudcem, neštěstí je hotovo,” myslí si bývalý ředitel televise Nova a ilustruje, že v USA, podle jeho názoru, soudci fakticky vládnou.

„Vláda, zákonodárce, prezident, kdokoliv demokraticky zvolený většinou se může pokusit o cokoli – ale bude to nevolený levičácký soudce, který nakonec rozhodne,” uvedl.

„Mladé kluky zlomí západní kultura“

Jak řekl Vladimír Železný, není příznivcem kospiračních teorií. Pokud by ale byl, tak by věřil tomu, že se jedná o úmysl a řízený proces.

„Kdybych byl příznivcem konspiračních teorií, řekl bych, že (se to dělá – red.) cíleně. Nikdo zvenčí by nedokázal rozleptat podstatu donedávna fungující a prosperující západní civilizace než tyto čtyři podivné entity, které potichu obsadily všechny důležité instituce. Jejich hlavním cílem je likvidace: státu, národa, pohlaví. (…) Jen si představme, co bude s kluky, kteří se nyní masivně dozvídají, že někdy kolem šestého roku budou mít právo rozhodnout se, zda jsou kluci, nebo holky. Nutí je do toho, neustále je vodí k psychologům, sexuologům, doporučují jim, co si mají dát napíchat, aby se stali tak trochu holkou. Prostě aby je co nejvíce znejistili v těch dosud po věky nepochybných základních věcech,“ prohlásil v rozhovoru bývalý ředitel Novy.

Petr Hájek jako vedoucí rozhovoru dodal, že se jedná o totální útok na identitu člověka.

„Umíte si představit, jak budou tyto generace reagovat v kritických situacích? Tihle kluci, kteří budou celý život zápolit s nejistotou, kdo vlastně jsou? Nebudou zápolit s islámem, který chce dobýt západní svět. Nepřítel je před branami, ale na hradbách není nikdo, protože obránci se zabývají tím, jestli jsem kluk, nebo holka. Nebo obojí. Tohle rozleptání elementárních hranic je už dnes téměř fatální,“ zdůraznil Vladimír Železný.

Mediální manažer následně uvedl příklad z Velké Británie, kde se mění sám přístup k výchově už těch nejmenších dětí.

„V některých školkách v Británii už děti nesmějí říkat mamince maminko, ale „člověče, který jsi mne porodil“. Doslova. Protože slovo maminka je prý útok na ženské transgendery, které již nechtějí být ženami. Některé státy již přijaly, že v cestovním pasu mohou mít občané v kolonce pohlaví napsáno „žádné“. Chápete? Žádné! On nemá jasně vymezené pohlaví: jednou je muž, pak zase žena, pak zase…“ uvedl.

Jedním z lidí, kteří destrukci tradiční rodinných hodnot provádějí, je podle názoru bývalého ředitele Novy kontroverzní americký miliardář George Soros. Za klíčový nástroj útoku na demokracii považuje politické neziskové organizace.

„Pak prohlásí Soros v Davosu, že dá miliardu dolarů univerzitám, které budou ještě dramatičtěji prosazovat takzvané „otevřené ideje”. To sice u nás ještě nemáme, ale co máme, a co jako první kdysi geniálně odhalil Václav Klaus, totiž zrůdnost neziskovek. To je ten klíčový útok na demokracii . Když nějací tři lidé rozhodují jako většina v nějakém městě, okrese, kraji či státu, protože takováhle „menšina“ má dnes stejné právo vstoupit třeba do správního řízení. Tři lidé založí nevládní organizaci a prohlásí: „My vyjadřujeme vůli občana!” Přestože občan již vyjádřil svou vůli ve volbách. Oni prohráli – a přesto mohou rozhodovat! A mají nekonečné zdroje. Soros investuje miliardu,“ uvedl Vladimír Železný.

Ten také vyjádřil názor, že o budoucnosti západní civilizace se bude rozhodovat v letošních amerických prezidentských volbách.

„Jen v jednom s ním (Sorosem – red.) naprosto souhlasím. Že o budoucnosti západní civilizace rozhodnou podzimní prezidentské volby ve Spojených státech. On to myslí samozřejmě tak, že je nutno podniknout cokoli, aby znovu nezvítězil Donald Trump. Aby je nepřiváděl k nepříčetné zuřivosti po dlouhé době prezident oddaný základním civilizačním hodnotám. První po téměř padesáti letech, který přišel nikoli na průvod homosexuální pýchy, ale na obrovské shromáždění lidí usilujících o omezení vraždění dětí v mateřském lůně,“ uvedl Vladimír Železný a dodal: „Ano, v těchto volbách se bude rozhodovat o budoucnosti. Civilizace versus vražedné liberální šílenství.“

Podle názoru bývalého ředitele Novy v Česku nerozhodují volení politici v českých ústavodárných komorách, nýbrž bruselští úředníci.

„Nezapomínejte, že u nás primárně nerozhodují naši občané, naši voliči, ale neuvěřitelní tupci v Bruselu,“ uvedl v poslední fázi rozhovoru Železný na adresu Evropské unie.