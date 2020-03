Česká tenistka Kvitová slaví kulatiny: To bylo víc než Wimbledon

Na začátku rozhovoru Kvitová vysvětluje, že za třicet let jejího života se stala velká spousta věcí. Uvedla, že ačkoliv není pyšná úplně na vše, tak na 98 procent jistě ano. Zároveň vyjádřila naději, že jsou na ni pyšní i její rodiče. Podle svých vlastních slov si tenistka ani neuvědomuje, že je tak úspěšná.

„Ono je asi těžké z toho kolotoče vystoupit a vidět s nadhledem i odstupem, co všechno se za ta léta stalo. Možná si to uvědomím, až skončím, ale teď mi to ani nepřijde,“ sdělila.

Dodala však, že jakmile se uvidí na billboardu, tak to jí poněkud zvláštní už přijde. Co se týče jejích úspěchů, zmínila, že dvakrát vyhrála Wimbledon a je ráda, že bude jednou patřit k těm ženám, které daný grandslam vyhrály.

Smíšené pocity

Kvitová zmínila také událost, která poznamenala její život. Jde o přepadení, kdy jí útočník vážně pořezal ruku. Uvádí, že právě to je největší grandslam, který vyhrála.

„Za prvé jsem přežila, a pak že jsem se vrátila na kurty a ještě byla schopná i něco vyhrát. To bylo víc než Wimbledony. Šance, že se vrátím k tenisu, byla hrozně malá, v té chvíli jsem překonala sama sebe,“ konstatuje a dodává, že právě uplynulá pětiletka nebyla sice tenisově možná úspěšná, ale co do zdraví a návratu naopak ano.

Ohledně oné události se již Kvitová podle svých vlastních slov příliš nevrací . Sama uvádí, že má z dané věci smíšené pocity a ačkoliv je šťastná, tak ne každý den byl pro ni tehdy nádherný.

U příležitosti jejích třicátých narozenin padlo téma také na věk. Konstatovala, že se cítí skvěle. Život podle svých vlastních slov bere trošku jinak, než jak jej brala ve dvaceti nebo před útokem.

„Jsem spokojená, vážně si nestěžuji vůbec na nic. Jsem zdravá, rodina taky, tenis si užívám, baví mě. Všechno je super.“

Zatím nekončí

Kvitová se rozpovídala také o tenise a její kariéře. Připouští, že ve třiceti je sice žena mladá, děti má před sebou, ale v tenisové branži „už to trošku smrdí odchodem“. Na druhou stranu se smíchem připomněla, že zatím ještě v tenise nekončí.

Česká tenistka vyhrála ve 21 letech poprvé Wimbledon. Podle jejích slov byla od té doby ve velkém tlaku. „Pamatuji, že spousta lidí mi tehdy říkala, jak budu vládnout ženskému tenisu, ale to se říká každému, kdo něco vyhraje. Měla jsem na sebe od té doby strašný tlak, dělala jsem si ho i sama, což nebylo moc dobré. Úplně jsem to nezvládala psychicky,“ uvedla.

Nyní se však s tlakem vypořádává lépe, jelikož má zkušenosti a také nadhled na tenis i život. Tlak na ni však bude vyvíjen pořád, dokud neskončí, sdělila. Zároveň připustila, že není úplně jednoduché zápasit s očekáváním, že musí být v první desítce a vyhrávat turnaje, o to více, pakliže člověka trápí i zdraví.

Nezapomnělo se ani na téma budoucnosti. Za deset let se Kvitová nevidí na kurtu.

„Teda doufám, nikdy neříkej nikdy. Chtěla bych určitě mít už tak dvě děti a vést poklidnější život. Ten tenisový je hrozně hektický, je strašně těžké si najít volný čas,“ řekla.

Láska na první pohled

Řeč došla také na lásku. Kvitová je delší dobu bez partnera a prozradila, jak se zamilovává, a zda dá na lásku na první pohled. „Pro mě je to asi hrozně těžké, spíš by mi to trvalo. Jsem samozřejmě více obezřetná, než jsem bývala, nejenom tím, co se stalo, ale i jaká je teď doba. Určitě mi to zabere déle než jen první pohled,“ vysvětlila.

Sama tenistka se označila za citlivou, která se často nad něčím dojímá. Vysvětlila, že to zdědila po svém otci. Dodala, že dříve se dojímala často nad filmy, nyní však nad životními příběhy. S přibývajícím věkem je však stále tvrdší.

V neposlední řadě prozradila, čeho by chtěla dosáhnout ještě v tenise. „Ráda bych byla ještě víc šampionka! Nevím. Je hrozně lehké si říci: Chci vyhrát grandslam. Já vím, co všechno to obnáší. A zopakovat to, je možná těžší než jej vyhrát poprvé. Já už jsem si splnila vše, co jsem od tenisové kariéry chtěla, ale jen tak bych nehrála. Mám pořád ráda ten adrenalin ze zápasů a vždycky chci vyhrát. Ráda se poperu o ty nejvyšší vavříny,“ řekla.