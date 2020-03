Koronavirus je hrozbou i pro vojáky. Česká obrana se obává snížení své akceschopnosti

Karantény a dezinfekce

Server Lidovky.cz s odkazem na českého ministra obrany Lubomíra Metnara informuje, že kvůli novému koronaviru má obrana země obavy ze snížení své bojeschopnosti a akceschopnosti. V rámci prevence šíření viru se neprovádějí hromadné akce a bylo také zrušeno cvičení Obrana 2020, výcvik jednotek však dosud pokračuje.

Podle nařízení hlavní armádní hygieničky má civilní a vojenský personál rezortu věnovat zvláštní pozornost hygieně a stavu svého zdraví. Mimo jiné byly zakázány služební cesty do oblastí, kde existuje riziko nákazu dostat, a byla podniknuta protiopatření, aby virus nešířili vojáci, kteří již přibývají v misích, kde byl výskyt koronaviru potvrzen.

Uvádí se, že byl také zpřísněn režim pro vstup do armádních a ministerských budov – jejich návštěvnici mají podepsat dokument, kde informují, že od 15. ledna 2020 do dneška nepobývali v oblastech se zvýšením výskytem COVID-19 či se osobně a vědomě nekontaktovali s osobami, kteří byli v těchto lokalitách. V samotných budovách ministerstva se častěji provádí dezinfekce.

Jak potvrdila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková, je již několik pracovníků ministerstva obrany v karanténě, a jejich počet bude přibývat kvůli zahraničním cestám během jarních prázdnin.

„Dbáme na to, aby se sem nedostaly osoby, které by mohly být virem nakaženy. Pokud by se sem virus zavlekl, mohl by se řetězovitě šířit a paralyzovat stěžejní části ministerstva,“ uvedl k věci Lubomír Metnar s tím, že v sídle ministerstva jednají pohotovostní útvary, které se například věnují i ochraně vzdušného prostoru země.

OSN žádá o pozastavení rotace

Obavy z nového koronaviru mají i v OSN. Vedoucí oddělní komunikace departamentu OSN pro mírové operace Nick Birnback uvedl, že v organizaci provádí revizi rotace vojsk a policistů, zejména v zemích nejvíce postižených COVID-19.

„Některé země byly požádány, aby rotaci odložily o tři měsíce. Budeme pokračovat v pozorování a analyzování situace,“ řekl Birnback.

Korekce plánů se týká devíti zemi, které vysílají své jednotky do mírových sil organizace, tedy Kambodži, Číny, Francie, Německa, Indie, Itálie, Nepálu, Jižní Koreje a Thajska.

COVID-19

Čínské úřady informovaly 31. prosince 2019 Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve městě Wu-chan ve střední části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – je jím nový koronavirus. WHO uznala situaci za mimořádnou mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19.

Počet nakažených osob v kontinentální Číně přesáhl 80,6 tisíc lidí, z nichž zemřelo 3070 a vyléčilo se přes 55 tisíc. Podle nejnovějších údajů WHO zemřelo za hranicemi Číny 335 lidí, a celkový počet nakažených osob se blíží 100 tisícům.