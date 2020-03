Konec legendy? Jágr po prohře Kladna hledá smysl v české lize

Hokejová legenda Jaromír Jágr poskytl po prohraném zápasu s Litvínovem rozhovor pro portál iSport. Na otázku, co mohl tým udělat jinak, aby s Litvínovem neprohrál, Jágr prohlásil, že po bitvě je každý generálem.

„Záleží, jakou má člověk zodpovědnost, kolik je mu. Nečekal jsem, že ve 48 letech budu hrát zápas o všechno. Je to psychicky i fyzicky náročnější než jakékoliv play off. Přirovnal bych to k bitvě gladiátorů, kdy jeden musí umřít minimálně na jeden rok. Když hraješ vyřazovací část a prohraješ zápas číslo sedm, pochopitelně to mrzí, ale příští rok máš další šanci. Tady ta šance není,” odpověděl Jágr na otázku, jak náročný pro něho byl zápas „o všechno”.

Podle jeho slov míra zklamání závisí na míře odpovědnosti, kterou hráč na sobě nese a kolik je danému hráčovi let. Jak řekl Jágr, hrát hokej není snadné, ale kdyby bylo, tak „by to dělal každý“.

„Nevím, co bude. Musíme si sednout, vymyslet další strategii. Postoupit zezdola je náročný, těžký, nám to vzalo pět let. Není to jednoduchý,“ prohlásila pro portál česká hokejová legenda.

Jak řekl Jágr, Kladno se nedokázalo udržet v extralize ne kvůli tomu, že prohrálo v posledním zápase s Litvínovem, ale proto, že nehrálo dobře ani předešlé zápasy.

„(…) to, že sestupujeme, není příčina zápasu v Litvínově. Prohráli jsme si to někde jinde… Kdybychom během té série hráli stejně jako poslední čtyři zápasy, zodpovědně dozadu, snažili jsme se získat každý bod, tak bychom v téhle situaci nebyli,” uvedl Jaromír Jágr.

Ve sportu jsou lidé jednou nahoře, podruhé zase dole, dodal hokejista s tím, že když je někdo na vítězné vlně, nebo naopak na vlně proher, tak se to strašně těžko láme.

Na otázku portálu, zdali bude hrát ve svých 48 letech dále, Jaromír Jágr odpověděl: „Nemám tušení… Uvidíme.”

Hokej, podle svých slov, miluje, ačkoli je to pro něho s každým rokem náročnější. „(…) chuť do hokeje je menší než třeba před deseti lety. To je samozřejmé. Ale všechno záleží, jestli najdu smysl dál pokračovat,” řekl v závěrečné fázi rozhovoru slavný hokejista.