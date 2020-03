Babiš promluvil o koronaviru: Jsme na jedné lodi, včetně opozice a médií

Novinkám poskytl obsáhlý rozhovor premiér Andrej Babiš. V něm se zaměřil na téma, které se řeší nejen v České republice, a to koronavirus. Dotkl se však i svých nedávných vyjádření na adresu jistých europoslanců.

Podle premiéra se situace v Itálii vyvíjí dramaticky, podle jeho slov byl ve čtvrtek nárůst za jediný den o 769 nových případů. Premiér dodal, že to bylo nejvíce na světě, dokonce více než v Číně, Jižní Koreji nebo Íránu.

Babiš sdělil, že v pátek vyhodnotili s předním epidemiologem a náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou situaci, a oba se shodli na tom, že čeští občané vracející se z Itálie by měli zůstat doma. Poté premiér zopakoval slova již z tiskové konference po zasedání Bezpečnostní rady státu, že tito lidé musí kontaktovat lékaře telefonicky, který jim vystaví elektronickou neschopenku.

„Je to nezbytná prevence, abychom udělali maximum proti nekontrolovanému šíření nákazy v České republice. Ostatně i veškeré případy u nás měly původ v Itálii. Zároveň žádám i provozovatele hotelů a recepční, aby se aktivně ptali, odkud jejich hosté přicházejí a kde byli,“ uvedl premiér.

Jsme na jedné lodi

Stojí za zmínku, že pakliže dojde k porušení pravidel karantény, hrozí pokuta ve výši tří milionů. Babiš zdůraznil, že je v zájmu lidí, aby byli odpovědní. „Vidíme, jak počet nakažených roste, a když se objeví nový případ, tak musíme trasovat kontakty. Lidé by se neměli chovat nezodpovědně jako praktický lékař z Prahy, který dokonce šel ordinovat,“ řekl k situaci.

Podle jeho slov jsou schopni dohledat kontakty na nakažené. Uvedl, že se snaží tak moc, jak to jde, aby se nákaza v Česku nerozšířila takovým způsobem, jako je to v jiných zemích. „Proto znova vyzývám všechny, aby byli odpovědní, protože v tomto jsme na jedné lodi, včetně opozice a médií,“ dodal.

Premiér odpovídal i na otázku, zda je republika připravena na situaci, kdy by byly nakaženy stovky nemocných. Podle něj je stát připraven. „A až nastane ta situace, tak budeme reagovat. Koronavirus řešíme 24 hodin denně, upravili jsme systém odběrů vzorků, informace máme hned ráno, s ministrem zdravotnictví Vojtěchem jsem stále ve spojení, setkáváme se s hejtmany, koordinujeme se i v rámci V4,“ sdělil.

Důvod k panikaření není

Co se týče roušek a respirátorů, Babiš připomněl situaci, kdy nechtěl uvolnit roušky a respirátory pro Čínu ze Státních hmotných rezerv. Premiér sdělil, že v té době věděl, co by se mohlo stát.

„Roušky a respirátory potřebují především naši lékaři, zubaři, sestry a lékárníci. Proto jsme se rozhodli nákupy centralizovat, musíme si udělat celkový přehled o zásobách a soustředit se na to, aby naši lékaři ochranných pomůcek měli dost. Proto jsme také rozhodli o zastropování cen roušek a respirátorů a zakázali jsme vývoz dezinfekce,“ uvedl.

Premiérova vyjádření

Podle premiéra chtějí tímto způsobem ochránit před panikou a šmejdy, kteří si tímto chtějí vydělat. Důvod na panikaření však není a momentálně potřebují roušky a respirátory především zdravotníci, dodal premiér. Co se týče ekonomického dopadu koronaviru, ten bude podle premiéra především na evropské státy.

Premiér sdělil pár slov také k jeho nedávným vyjádřením. Poslankyni Kovářovou totiž Babiš označil za bestii. Nyní však vysvětlil, že u tohoto výrazu odvysílala Česká televize rozhovor s ministryní Schillerovou bez jeho vědomí, nebyl tak veřejný. Vysvětlil, že tento výrok nemyslel nijak zle.

„Paní Kovářovou mám rád a myslím si, že je jí pro STAN škoda. A jsem připraven se jí omluvit. Ale říkám, byl to soukromý rozhovor. Mnoho politiků mě opakovaně veřejně uráží včetně pana Zdechovského a Peksy, ale zatím jsem to nechával bez komentáře,“ uvedl.

Připomněl také svá slova o vlastizrádcích. V rozhovoru premiér připustil , že se jedná o silný výraz, za který se omluvil.

V rozhovoru se připomíná i fakt, že během příštího týdne bude europarlament hlasovat o rezoluci ohledně střetu zájmů. Na to Babiš sdělil, že „v Evropském parlamentu, který ročně stojí dvě miliardy eur, jsou bohužel čeští poslanci, kteří systematicky pracují proti zájmům ČR jako právě Zdechovský“.

Žádná zakázka

Závěrem reagoval premiér na to, že jeho oponenti často tvrdí, že střet zájmů je ložená věc. Důvodem mají byt e-amily, na základě kterých měl Babiše Agrofert požádat o posouzení obchodní nabídky, kterou dostal holding od jiné soukromé společnosti. Babiš pak měl následně vypracovat posudek vládním zaměstnancům.

Premiér Babiš neváhal s reakcí. Uvedl, že za Agrofert nikdy neloboval, firma nedostala žádnou zakázku a k žádnému obchodu nedošlo. „E-mailů, které posílám úředníkům k vyřízení, dostávám stovky denně. Věc byla normálně podstoupena úředníkovi, který to napřímo vyřídil, a tím to i skončilo,“ uvedl závěrem.