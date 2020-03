Trump byl obviněn z šíření nepravdivých informací o koronaviru. Ovčáček uvedl paralelu s českou politikou

Chvílemi to působí tak, že vláda "řeší" koronavirus pořádáním tiskových konferencí A.Babiše a A.Vojtěcha. Plácat páté přes deváté ale není to, co je potřeba dělat. Toto není systematické jednání a uklidnění veřejnosti, to je zmatek. https://t.co/uviIuMUuB4