Okamura se tvrdě pustil do AI: Tato sluníčkářská neziskovka napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty

Šéf SPD Tomio Okamura se na svém Facebooku pořádně opřel do neziskové organizace Amnesty International (AI). Právě ta totiž podle jeho názoru napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty. Co dalšího Okamura uvedl? A opravdu politické neziskovky napojené na George Sorose podporují nezákonnou migraci?

Český politik na svém účtu na sociální síti napsal, že je „vážně neuvěřitelné, že sluníčkářská neziskovka Amnesty International napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty“. V postu pak připojil i citaci samotné organizace: „Represivní opatření, která přijímají řecké úřady, aby zabránily lidem na útěku ve vstupu do země, jsou zradou řeckých lidskoprávních závazků a ohrožují životy lidí, kteří uprchli před násilím.“

V souvislosti s tím šéf SPD poukázal i na jisté vazby na amerického finančníka a multimiliardáře George Sorose.

„Tato organizace mimo jiné dostala peníze i od Open Society Fund George Sorose. Tato organizace ale obdržela prostředky i z veřejných peněz. Musíme co nejvíce zamezit působení politických neziskovek, které podle mého názoru naší zemi škodí a je třeba zamezit jejich financování z veřejných peněz. A pokud by tyto neziskovky podporovaly nelegální chování, je třeba ukončit jejich činnost na našem území!“ výzývá Okamura.

Nelegální překročení hranic

Následně se politik zaměřil na slova ředitelky Amnesty International pro evropské instituce Eve Geddiovou, která měla prohlásit , že každý má právo požádat o azyl. Podle jejích slov deportace lidí bez řádného azylového řízení může znamenat, že je pošlete zpět do hrůz války nebo je vystavíte vážnému porušování lidských práv, čímž porušíte základní zásadu non-refoulement – tedy nenavracení lidí do zemí, kde jim hrozí vážné nebezpečí. „Bezohledná opatření, která řecké orgány přijímají, jsou hrubým porušením práva EU a mezinárodního práva a ohrožují lidské životy. Lidé, kteří hledají azyl, jsou opět využíváni jako vyjednávací žetony v bezcitné politické hře,“ citovaljejí slova.

Politik za SPD dále dodal, že imigranti přece byli v Turecku, bezpečné zemi. „Očividně jim v Turecku nehrozí smrt a pronásledování, jdou jen za lepšími ekonomickými podmínkami,“ míní.

Odkázal také na další slova Geddiové, která si stojí za tím, že „lidé, kteří v Řecku hledají azyl, by neměli být považováni za zločince nebo za bezpečnostní hrozbu“. Zde se ale Okamura jasně vyslovil.

„Ten, kdo porušuje zákon, je podle mého názoru zločinec. Ten, kdo nelegálně překračuje hranice, porušuje zákon,“ uvedl.

V neposlední řadě zmínil i skutečnost, že daná ředitelka AI podpořila přerozdělování imigrantů v EU. „Členské státy EU musí také daleko více sdílet odpovědnost za žadatele o azyl přicházející do Turecka, a to jak prostřednictvím finanční podpory, tak zajištěním bezpečných a legálních cest pro ty nejzranitelnější do Evropy. Evropská komise musí také akutně koordinovat jakoukoli podporu, která může být od Řecka a Bulharska požadována, aby zajistila, že žadatelé o azyl budou mít přístup k férovému azylovému řízení,“ cituje ji.

„To je první krok, ale i ten nemá bohužel podporu ostatních stran. Kromě hnutí SPD se ostatní bojí mocného globalisty a s ním spojených českých politických neziskovek napojených na média a státní správu,“ podotkl.

Trikolóra o neziskovkách

V závěru pak Okamura uvádí, že je „neuvěřitelné, že Babišova vláda též finančně podporuje Organizaci pro pomoc uprchlíkům z veřejných peněz!“. Připomíná také, že SPD navrhlo změnu zákona, která zavadí povinnost transparentního financování pro politické neziskové organizace financované ze zahraničí.

Za hnutí Trikolóra se k věci vyjádřila také první místopředsedkyně hnutí Zuzana Majerová Zahradníková. Její slova byla uveřejněna na facebookovém profilu Trikolóry.

„V Řecku nedávno přijali zákon, který zpřísňuje podmínky pro působení neziskových organizací. Měli bychom se inspirovat. Neziskovky jsou živeny z peněz daňových poplatníků, ale často konají proti jejich zájmům. Přesně jak říká řecký náměstek ministra pro migraci, některé neziskovky si z migrace udělaly živnost. Ve všech evropských státech je to stejné. Českou republiku nevyjímaje,“ uvedla.

Padla zmínka také o tom, že v programu Trikolóra jasně píše, že zruší dotace politických neziskovek ze státního rozpočtu.