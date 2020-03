Babiš přišel s radikálním návrhem vůči Italům. Důvodem je šíření koronaviru

V souvislosti se šířením koronaviru zavedla italská vláda již dříve omezení spočívající v izolaci Lombardie a řady provincií. Český premiér však dal najevo, že tato omezení považuje za nedostatečná a nabídl přísnější opatření. Navrhl totiž italskému premiérovi, aby zakázal cestování svých občanů do zahraničí.

V sobotu večer podepsal předseda vlády Itálie Giuseppe Conte dekret, jenž zavádí omezení pohybu občanů po území Lombardie a 14 provincií. V zóně karantény se ocitli i obyvatelé Milána. Celkem tedy v regionech, na jejichž území byla zavedena karanténa, žije přes 16 milionů lidí.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček prohlásil, že se čeští občané, kteří se momentálně nacházejí na území karantény, mohou vrátit do České republiky. Následně budou tito občané umístěni do domácí karantény, a to na dobu dvou týdnů. Asociace cestovních kanceláří informovala, že se momentálně ve výše uvedených oblastech nachází několik tisíc českých občanů.

„Asociace CK: V oblastech Itálie uzavřených kvůli koronaviru jsou s cestovními kancelářemi odhadem tisíce Čechů,“ uvádí se na Twitteru ČT24.

Asociace CK: V oblastech Itálie uzavřených kvůli koronaviru jsou s cestovními kancelářemi odhadem tisíce Čechů. — ČT24 (@CT24zive) March 8, 2020

Andrej Babiš v rozhovoru pro ČT vyjádřil přesvědčení, že opatření přijatá italskou vládou nebudou v boji proti šíření koronaviru dostatečně účinná. Podle něj by Itálie měla dočasně zakázat svým občanům cestovat do zahraničí. Zdůraznil totiž, že státy-členové schengenského prostoru nemají právo zakázat vstup italských občanů na své území, a proto by o tom měla rozhodovat právě vláda Itálie.

„Jediné, co je možné, aby italský premiér vyzval občany, aby do jiných zemí v Evropské unii necestovali. My nevíme, jestli nákaza v Itálii zůstane jenom u 16 milionů lidí v karanténě,“ prohlásil Andrej Babiš.

Kritika ze strany opozice

Předseda ODS Petr Fiala ale postup české vlády v boji proti šíření koronaviru podrobil kritice. Tvrdí totiž, že členové vlády předvádí chaotické a nesystémové kroky, což v podstatě svědčí o selhání krizového řízení. Například je přesvědčen, že nemá smysl zakazovat přímé lety do Itálie, jelikož stejně máme povoleny lety do zemí, v nichž se také pravidelně vyskytují případy koronaviru.

Příspěvek opozičního politika vyvolal řadu komentářů, kdy se názory různých uživatelů často lišily. Někteří lidé sdělovali osobní zkušenosti, v nichž mimo jiné pojednávali o nekompetenci úřadů a nedostupnosti účinných ochranných prostředků.

„Přesně, má dcera má ubytovací zařízení v Praze a nyní jsou plné Italů. Když volala na hygienu a na zveřejněná čísla, tak jí neuměli odpovědět, co s tím,“ napsala Božena Jur.

Další uživatelé vytýkali Fialovi politickou předpojatost jeho řečí a zpochybňovali jeho vlastní schopnosti účinně jednat v krizových situacích.

„Jsem opravdu rád, že tuto situaci neřešíte Vy, pane Fialo. To byste se při své rozhodnosti a pracovním nasazení vzbudil tak někdy koncem příštího týdne. Ale chytračit Vám jde, jako obvykle,“ uvedl uživatel Libor Duba.

Další komentující tvrdí, že důvodem kritiky Babiše ze strany šéfa ODS je jeho osobní nepřízeň vůči českému premiérovi.

„Takže se řadíte mezi ty, co se na tom politicky přiživují. Sice až jako poslední, ale přece. Rádi bychom si přečetli vaše řešení a bude-li lepší, určitě se podle něho zařídíme. Žádné řešení jsem tu nečetl. Pouze kritiku,“ konstatoval. „Kvůli tomu, že nenávidíte Babiše, znehodnocujete práci mnoha jiných odborníků. Nebo jste snad Vy odborník přes zdravotnictví? Tak poraďte,“ vyzval českého politika Pavel Hellmann.