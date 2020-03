Kobza shrnul 30 let po sametu: Milion chvilek a Člověk v tísni křičí o ochraně demokracie a sami po ní šlapou

Místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR Jiří Kobza (SPD) poskytl portálu ParlamentníListy.cz rozhovor, ve kterém promluvil o hlavních ekonomických a politických milnících v historii Česka za posledních 30 let. Mimo jiné ohodnotil také současný stav demokracie a vyjádřil se k několika diskutabilním kauzám poslední doby.

Podle Kobzy je marné mluvit o demokracii, pokud je Česko součástí Evropské unie, a pokud v EU „vládnou liberální socialisté za podpory ultralevicových Pirátů a Zelených“. Navíc celé české členství v Evropské unii považuje za „veliký podvod a neštěstí“.

„(My, pozn. red.) jsme vstupovali do úplně jiné Evropské unie, než co se z ní zakrátko po našem vstupu stalo Lisabonskou smlouvou, která odevzdala značnou část státní suverenity do rukou nevolených bruselských byrokratů. Zářný příklad je například likvidace českého cukrovarnictví na Hané. Když v roce 2007 Evropská unie vyhlásila snížení výrobních kvót cukru, byly tři nejmodernější české cukrovary prodány belgické skupině Eastern Sugar, která je nechala zbourat a za inkasovanou kompenzaci postavila fabriku na průmyslový líh, ale v Německu,“ uvedl Kobza.

Poslanec dále tvrdí, že Evropská unie je především „korporátní projekt, nikoliv politický“.

„Politika zde slouží především zájmům korporací a nadnárodních bank,“ dodal.

Připomněl i nedávná slova belgického europoslance Guye Verhofstadta, který prohlásil, že brexit nenastal proto, že by v Evropské unii bylo málo demokracie, ale právě proto, že jí je tam příliš a že pro příště už nesmí být žádné „opt in – opt out“. Kobza se tak při této příležitosti ptá, kde je vlastně ta demokracie?

„Češi jsou ze své podstaty demokraty, jenže o těch, kteří inspirují a financují například Milion chvilek a Člověka v tísni, o tom silně pochybuji. Zde je dobře vidět právě zásadní odpor k demokracii, pohrdání vůlí občanů a samozvaná arogance všech, kteří odmítají výsledek voleb, který se jim nelíbí,“ řekl.

K podobnému zkreslování pojmu demokracie ale podle něj dochází v České republice i nyní.

Následně zmínil také poslední kauzy, který se staly důvodem pro protestní akce. „Začalo to mediální masáží proti zvolení prezidenta Miloše Zemana, pokračovalo po zvolení Donalda Trumpa, pokračovalo to dehonestační kampaní proti SPD po zvolení do Sněmovny, a tak řetěz podobných odmítnutí demokracie pokračuje, až po zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem,“ jmenoval.

„Ti, co sami nejvíce šlapou po demokratických principech naší společnosti, sami nejhlasitěji křičí, že se je snaží chránit. Takové fašistické metody naprosto odmítám,“ uzavřel věc Kobza.