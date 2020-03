Zeman zatím nezměnil své plány ohledně cesty do Číny, oznámil Babiš. Koronavir mu nejspíše nevadí

Prezident České republiky Miloš Zeman stále počítá se svou dubnovou cestou do Číny. Jeho rozhodnutí zatím nijak neovlivnila ani aktuální situace a vývoj kolem šíření koronaviru. Vypadá to tedy, že by se měl na cestu vydat i přesto, že vláda českým občanům doporučuje necestovat a zrušila do Číny i přímé letecké linky.