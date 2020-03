Kovanda vysvětluje krvácení na ropném trhu: Saúdové hrají vabank, Rusko je ale díky sankcím odolnější

To tu ještě nebylo. Saúdská Arábie v době rekordně padající poptávky po ropě zahajuje cenovou válku s Ruskem. Ceny ropy odběratelům sráží nejvýrazněji za alespoň 20 let. Pohonné hmoty v ČR mohou zlevnit na či pod 25 Kč za litr. V boji s koronavirem by jejich láce jistě pomohla.