Celá Itálie bude kvůli koronaviru v karanténě. Premiér Conte oznámil, že nelze ztrácet čas. Česko má další dva případy

Od úterý italská vláda zavede karanténu pro celou Itálii, chce zamezit dalšímu šíření koronaviru. Premiér Giuseppe Conte to podle agentury DPA oznámil na pondělní večerní tiskové konferenci. Lidé by měli nejen omezit cestování, ale také pohyb na veřejnosti. Školy budou zavřeny až do 3. dubna.