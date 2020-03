Jan Hrušínský zuří kvůli novému nařízení vlády: Zákaz akcí nad 100 lidí? Likvidace všech nepohodlných

Andrej Babiš dnes oznámil, že vzhledem k aktuální situaci se šířením koronaviru, bude v Česku od 18.00 hod platit zákaz hromadných akcí nad 100 účastníků. Bezpečnostní rada státu také rozhodla, že se od středy ruší také výuka v základních, středních a vyšších odborných školách. Pokud jde o vysoké školy, ty mají dle Babiše postupovat podle zákona, kterým se řídí.

Toto opatření se tak dotkne mnohých lidí. Jedním z nich je i český herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský, který neváhal a k celé věci se okamžitě vyjádřil na sociální síti.

„Likvidace všech nepohodlných. Likvidace malých firem. Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. I v tak malých divadlech jako je Divadlo Na Jezerce, kde je používána dezinfekce a dodržovány všechny hygienické zásady,“ napsal v úvodu příspěvku.

Dále pak Hrušínský zmínil i náklady na provoz divadla, které se nemění, ale především ztráty, za které bude moct právě dané opatření.

„O kompenzaci milionových ztrát ani slovo. Evidentně kompenzovány nebudou. Možná někomu ANO. Jak jsme v kraji už celé roky zvyklí. Náklady na provoz divadla (cca 2 miliony měsíčně) jedou dál,“ doplnil ke své stížnosti.

Pak se ředitel divadla pustil i do Agrofertu, vládních cest do Číny, zákazu demonstrací a dalších opatření: „Do Agrofertu mohou lidé chodit pracovat? Tam nákaza nehrozí? Dvě stě poslanců může chodit pracovat? Budou se zavírat hranice? Banda z Hradu, co jezdí i přes virus do Číny a po návratu se prochází po Praze, po hospodách a v centru města, to je v pořádku? Zákaz demonstrací? Stanné právo – pod hrozbou 3 milionů pokuty! S.O.S.!!!!!!! Kdo už konečně zakáže šíření smrtelného viru StB?!!!!! Kdo už konečně pošle do karantény všechny Bureše a Falmery, Zemany a Klause, všechny prodejné Prchaly, schopné udělat pro prachy a pocit moci cokoli?!!!!!“

Z příspěvku Hrušínského je tak zjevné, že je mu dané nařízení proti srsti a že nesouhlasí ani s celkovým postupem vlády.

Na webu daného divadla se pak objevilo oficiální vyjádření k rozhodnutí premiéra Babiše a ministra zdravotnictví.

„Jsme donuceni pro vás nehrát. Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky. V každém případě vstupenky na dnešní a případně i další naše představení zůstávají v platnosti a divadlo bude hledat náhradní termíny, o kterých budete včas informováni. Děkujeme za pochopení vážné situace, která díky tomuto rozhodnutí pro nás a pro tisíce dalších firem v České republice nastala. Prosíme naše diváky i příznivce divadla: Nepodlehněte panice a zachovejte nám přízeň. Děkujeme. Těšíme se na vás v lepších časech – věříme, že přijdou brzy. Vaše Divadlo Na Jezerce,“ stojí v něm.

Reakce Xavera Veselého a ostatních

Na slova divadelního ředitele pak vzápětí reagoval na Facebooku také český moderátor Luboš Xaver Veselý.

„Tak a je to venku!! Celej ten virus zorganizoval Babiš, aby zničil Divadlo na Jezerce... Taky už mezi řádky cítíte, že jde o prachy???“ okomentoval moderátor status Hrušínského.

Někteří se nad slovy Hrušínského také pozastavovali: „A opět Babiš, ten může za všechno. Je to úplně už k smíchu.“

A ani další se slovy divadelního ředitele nesouhlasili. Někteří se ptali, co by pak návštěvníkům jeho divadla řekl, kdyby se tam nakazali.

„Právě jsem si pana Hrušínského přestala vážit. Ať se podívá na záběry z italských nemocnic,“ dodala další uživatelka.

Našlo se ale i několik komentujících, kterým se nové opatření také nelíbilo a s Hrušínským souhlasili.