Hokejová legenda Holík se pustil do „demokratů“: Putin zachránil Sýrii, jen blbci nadávají na Jágra kvůli cestě do Číny

Hokejová legenda o hokeji

Tématem rozhovoru se stal samozřejmě hokej. V pátek se rozhodlo, že z nejvyšší hokejové soutěže sestupuje nakonec kladenský klub. Moderátora rozhovoru tak zajímalo, zda Holíkovi není trochu líto Jaromíra Jágra, který do toho investoval opravdu hodně peněz, snahy a energie.

„No tak pochopitelně že je mi ho líto. O tom není potřeba ani mluvit. Ale takový je prostě sportovní život. (...) Někteří to Jardovi taky přejí, protože ho nenávidí, a někteří zase naopak cítí s ním a s kladenskými fanoušky,“ uvedl.

„To odstartovalo hlavně vloni tou jeho cestou do Číny s prezidentem. Já už jsem to říkal tehdy, že absolutně nechápu, co na tom komu vadí. To jsou jenom blbí lidi. To jsou ti naši demokrati! Přece ať si jede, kam chce, a ať se staví za premiéra a za prezidenta a za koho chce. Proč by nemohl, když tu teda máme demokracii? Já třeba říkám taky, že Putin je pro mě jediný, kdo drží Blízký východ, a stavím se za to, že Rusko je teď jediný schopný hráč, který dokáže jednat. A nemyslím u jednacího stolu. Podívejte se, jak Rusko zachránilo třeba situaci v Sýrii. Takže já bych řekl, že je to – a nejenom v této oblasti – vlastně jediná spolehlivá a účinná vojenská síla,“ míní.

K té nenávisti pak dodal, že je v tom i trochu závisti. Některým například vadí, že jsou Jágra plná média. Jiným se zase nelíbí, že hokejista dává najevo své sympatie k prezidentovi a premiérovi ČR.

Co se týče ještě Číny, Holík dodal, že ji obdivuje. „Já se dívám v České televizi na paní Šámalovou, která nedělá den co den nic jiného, než že tam pořád hledá nějaká negativa. A já si to pak přepnu na jiný kanál (a není to žádná propaganda) a vidím, co ta Čína v posledních letech dokázala. A koukám a hubu mám otevřenou! Škoda že nám tohle pořádně nevysvětlí ti naši politologové, jak to ti Číňani dokázali. A přitom máme politologů víc než řemeslníků,“ dodal.

Holík o koronaviru

Řeč přišla také na koronavirus, který je v poslední době tématem číslo jedna, jelikož se rychle šíří celým světem a dorazil i do Česka. Mediální šílenství zatím jako laik vnímá jako přehnané. „Na chřipku tady ročně umře nějakých dva tisíce lidí. Na koronavirus zatím, pokud vím, u nás nezemřel nikdo. Takže z tohoto laického pohledu se mi to zdá zatím trochu nadsazené,“ dodal.

Pokud jde však o opatření, která přijala vláda, naprosto je chápe. „Chápu vládu, hlavně premiéra a ministra zdravotnictví, že když je tu skutečně riziko pandemie, tak se něco prostě dělat musí. Co naopak absolutně nechápu, to jsou lidi, kteří teď nadávají Babišovi a hygienikům, že musejí podstoupit dvoutýdenní karanténu, ale klidně si přitom do té Itálie odjedou, neodpustí si to, i když už v tu dobu přece dobře věděli, že tam to riziko je,“ uvedl.

Naopak si myslí, že pokud by se opatření nezavedla a pak by se něco stalo, tak by se na Babiše „všichni sesypali jak vosy, protože přesně na to taky čekají“.

Zmínil se také o rušení sportovních akcí a jejich konání bez diváků. V případě biatlonu a Nového Města na Moravě uvedl, že je to hodně smutné, protože se tam na ten světový pohár chystali bůhvíjakou dobu a utopili v tom taky desítky milionů korun.

„Ale zkrátka to v tuhle chvíli asi jinak nejde. Na nedělní fotbalové derby se zase sešly tisíce lidí, ale nebyli to cizinci, takže to nevadilo. Každý stát, každý sport mají ta kritéria nastavena jinak. Co tak vím, tak třeba ve Švýcarsku už hrají hokej pro jistotu bez diváků, proto si nějak nedokážu představit, jak by tam chtěli hrát za dva měsíce mistrovství světa,“ uvedl.

Pár slov padlo i o letní olympiádě, která má začít 24. července. Moderátor poukazoval zejména na to, že v tomto případě by ztráty byly opravdu astronomické.

„Upřímně řečeno, odvolání olympiády si dokážu jenom hodně těžko představit. Máte pravdu v tom, že se jedná o skutečně obrovské investice, taky už se to často kritizuje, že už se musí z těch olympijských megaakcí v budoucnu přece jenom trochu slevit, protože jinak by to s přibývajícím časem už nikdo nechtěl pořádat, protože by na to nesehnal dostatek peněz. Ale samozřejmě, jestli se ta zdravotní situace, hlavně v Japonsku samotném, nějak nezlepší, tak opravdu můžeme být svědky i zlikvidování takovéto monstrakce,“ uvedl.

Problém uprchlíků

„Každý rodinný domek má kolem sebe plot, aby tam nikdo cizí nelezl. Ale to se takhle nesmí říkat nahlas, protože to by bylo nekorektní. To žádný z těch hlavních evropských politiků, snad s výjimkou Orbána, prostě neřekne, i kdyby si to stokrát myslel,“ uvedl a dodal: „Jestli sem opravdu přijdou ty deseti- či dokonce stamiliony imigrantů z Afriky, tak to bude prostě konec.“

K migraci pak dotyčný uvedl, že evropští politici pořád mluví a mluví o tom, že by se měla Evropa bránit a že by se měly hlídat hranice. To by ale podle něj mělo být úplně samozřejmé.

Stojí si tak za tím, že další příliv uprchlíků už Evropa prostě nevydrží. „A je to tak a můžete stokrát říkat, že není, ale tu realitu tím nezměníte... já to klidně říkám nahlas, to znamená, že jsem xenofob, rasista a šovinista atd. Ale já už jiný nebudu,“ podotkl.