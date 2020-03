Proč se do Rady ČT hlasuje tajně? Vadim Petrov klade nepříjemné otázky

Vadim Petrov, český manažer a expert v oblasti médií, vyslovil svůj názor ohledně tajných voleb do Rady České televize. Je přesvědčen, že by měly být veřejné, neboť její členové, stejně jako poslanci, musí nést osobní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Tajné hlasování do Rady České televize je v rozporu s funkcí poslance jako veřejného činitele, myslí si Vadim Petrov, jenž je momentálně členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve svém příspěvku na sociální síti Facebook se český hudebník a manažer vyjádřil k nadcházejícím finálním volbám do Rady ČT. Vyslovil přesvědčení, že na rozdíl od novináře Michala Klímy, Xaver Veselý bude moci nezávislé vykonávat své povinnosti člena rady v případě svého zvolení.

„Pokud Klíma, tak Xaver. Jeden se bude snažit jít na ruku kamarádům z ČT, druhý přesně naopak,“ sdělil Petrov na začátku svého příspěvku.

Tajná volba českých poslanců připadá českému expertovi stejně nesmyslná, jako i tajné hlasování samotných členů. Podle Petrova by se to mělo změnit. Jako hlavní důvod svého názoru uvádí expert povinnost poslanců a členů rady nést osobní odpovědnost za svou činnost ve funkci, za kterou dostává plat.

„Jak veřejný činitel hlasuje, by měli lidi vědět. Radní nebo poslanec je tam především sám za sebe. Není to žádný neznámý vojín. Když už víme, kolik za to bere, proč bychom neměli vědět, co za to dělá?“ klade si otázku Petrov.

Veřejné hlasování a problém nezávislosti

Stejný názor zastává i šéfredaktor zpravodajského portálu Info.cz Michal Půr. Ve svém komentáři na zmíněném portálu sdělil přesvědčení, že by se poslanci měli vzdát tajného hlasování. Je si jistý, že občané mají právo vědět, jak to hlasování vlastně probíhá a koho podporují poslanci, kteří jsou ve své řadě jimi zvolení. Podle Půra by to přispělo k větší odpovědnosti poslanců za výsledky své volby v případě, kdy by zvolení jimi členové rady nesplnili očekávání.

Vadim Petrov později pod svým příspěvkem zanechal komentář, kde uvedl výňatek z Ústavy České republiky týkající se osobní odpovědnosti členů českého parlamentu.

„Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Článek 26 Ústavy České republiky,“ napsal Petrov.

V komentáři pod příspěvkem Vadima Petrova uživatel Aleš Johanovský však zpochybnil nutnost zavedení veřejných voleb do Rady ČT a oponoval českému expertovi. Zmínil totiž, že tajné hlasování je právě určeno pro to, aby poslanec mohl volit nezávisle a nebýt objektem vlivu ze strany svých kolegů či vedení strany. Následně uvedl, že stejně to platí i pro hlasování občanů ve volbách.

Na tuto výhradu uživatele Petrov hned reagoval a zdůraznil, že poslanec či radní by stejně měl své postoje zveřejňovat, a tím pádem stejně bude muset čelit určitému nátlaku či kritice.