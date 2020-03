Část humanitární pomoci, která měla zamířit do Číny, zůstane v Česku. Rozhodla o tom sama Čína

Český vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že čtyři tuny materiálu, které se nevešly na začátku března do vojenského leteckého speciálu s humanitární pomocí do Číny, zůstanou v České republice. Rozhodla tak sama Čína. Strana oficiálně oznámila, že netrvá na transportu a věnovala pomoc zpět ČR. Potvrdil to i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.