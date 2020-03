Zahradil se pustil do Grety: Proč ji pustili do EP, když jiným je vstup zakázán? Lidé z ní mají strach

V Bruselu v pondělí začalo zasedání Evropského parlamentu, kde je ze 705 poslanců hned 76 Italů. Zahradil v rozhovoru uvedl, že by zasedání zrušil. „Ale jestli chtějí řešit obavy z koronaviru přesunem ze Štrasburku do Bruselu, aby se víc necestovalo, respektive aby italští europoslanci nejezdili na dvě místa, přijde mi to úsměvné. Kdybych mohl, zruším to a přesunu na jindy,“ říká politik a dodává, že se uvidí, kolik europoslanců se vůbec sjede, je podle něj možné, že někteří italští kolegové jsou již v karanténě.

Kritika Grety

Evropský poslanec se v rozhovoru ostře pustil do ekologické aktivistky Grety Thunbergové, která navzdory zákazu hostů v Evropském parlamentu promluvila ve výboru pro životní prostředí.

„Myslím, že to naprosto postrádá logiku. Měli jsme v Evropském parlamentu třeba dělat Dny Afriky, bylo na to pozváno několik významných afrických ústavních činitelů, třeba prezident Ghany. Ten tam ale z bezpečnostních důvodů vystoupit nemohl, zatímco Greta Thunbergová ano. Myslím, že to je příznak dvojího metru a toho, že fenomén Greta má v evropských kruzích takovou sílu a razanci, že se každý téměř bojí něco s tím udělat. Že kdyby ta akce byla zrušena, byli by obviňováni z nedostatku ekologického smýšlení. Považuji za nelogické, že ve chvíli, kdy tam nemohou vystoupit státníci, má jedna politická aktivistka generální pardon,“ uvedl politik.

A potlesk europoslanců?

„Několikrát jsem na sociálních sítích fenomén Greta kritizoval, dostalo se mi za to od jejích příznivců nejrůznějších nadávek, spílání a kritiky. Co se v Evropském parlamentu děje, bych – když už jsme u švédské občanky Grety – skoro pojmenoval stockholmský syndrom. Ti lidé si tam od ní skoro masochisticky nechají vynadat a ještě jí za to zatleskají. Skoro se tomu musím smát, připadá mi to až nedůstojné. Zejména ve frakci zelených jsou lidé, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že potřebujeme systémovou zelenou revoluci, změnit společenský systém a zavést cosi jako zelený socialismus. Ti samozřejmě celé to aktivistické hnutí zosobněné Gretou Thunbergovou považují za užitečný nástroj v revolučním boji. No a pak jsou tam lidé, především ze stran levice, kteří to ani tak necítí, ale z konformity či obavy, že by jim část voličů odepřela přízeň, se chovají konformně. Se zaťatými zuby zatleskají i Gretě Thunbergové, byť jim předtím vynadala,“ vyjádřil se k ekoaktivistce Zahradil.

Milion chvilek pro demokracii

Europoslanec Zahradil nedávno spolu s Alexandrou Vondrou napadli Milion chvilek pro demokracii, který svoji demonstraci namířil proti poměrům v Polsku a Maďarsku. Politik uvedl, že to museli udělat, protože je to věc, která překročila hranice.

„S Milionem chvilek jsme se shodovali do chvíle, kdy jako občanská aktivita demonstrovali proti věcem, které stojí za pozornost. To je třeba kumulace ekonomické, politické a mediální moci v rukou premiéra Andreje Babiše. Ale v momentě, kdy to překročilo hranice České republiky a začali si dělat z Polska a Maďarska fackovacího panáka, bylo už zapotřebí se ozvat. Jako Česká republika máme enormní zájem, aby tady probíhala spolupráce na bázi visegrádské čtyřky. A aby Polsko a Maďarsko byly našimi klíčovými partnery. Například v migrační politice EU se ukázalo, že V4 fungovala. Takže nevidím smysl v tom, abychom jako ODS podpořili napadání vnitropolitických poměrů v Polsku a Maďarsku. ODS sdílí s polskou vládní stranou PiS stejnou europarlamentní frakci, zadruhé to byli poslanci ODS, kteří v české Sněmovně iniciovali rezoluci na podporu Maďarska. Není důvod se s panem Minářem z Milionu chvilek nebavit. Ale to, že se s ním bavíte, ještě neznamená, že s ním souhlasíte,“ vysvětlil situaci Zahradil.

Na závěr Zahradil uvedl, že si v tuto chvíli nedovede představit koalici s ANO. „Hovořím tady o variantě, kdy vládu nemusí sestavovat vítěz voleb. Jako na Slovensku v roce 1998, kdy vznikla široká protimečiarovská koalice. V tomto ohledu ODS pořád hraje mezi opozičními stranami prim. Takže variant, jak sestavit vládu a za jakých okolností se Petr Fiala může stát premiérem, je určitě víc,“ uvedl na závěr Jan Zahradil.

Greta a klimatické stávky

Sedmnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová je považována za jednoho z vůdců globálního environmentálního hnutí. Thunbergová začala v roce 2018 stávkovat u parlamentu své země místo pátečního vyučování. Chtěla tím politiky upozornit na klimatické problémy. Následně začali školáci a poté i dospělí lidé z celého světa organizovat demonstrace za boj proti změnám klimatu.

Boj za klima se později vyhrotil vznikem hnutí Extinction Rebellion, což v překladu znamená Vzpoura proti vyhynutí. Stávkovat se začalo v Česku, Velké Británii, USA a jiných zemích.