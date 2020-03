„Když dva dělají totéž, není to totéž!“ Kdo všechno chce kádrovat Radu ČT?

Kolem hlasování do Rady ČT to opět vře. V posledních dnech vzbudily emoce především e-maily, které má na svědomí poslanec ANO a předseda volebního výboru Stanislav Berkovec či šéf projektu Rekonstrukce státu Josef Karlický. Oba se totiž vyjadřují ke kandidátům do Rady ČT, což mnohé naštvalo.

E-mail od Berkovce

Poslanec za ANO Stanislav Berkovec měl jsou zprávu, na které se podle zdrojů podílel i jeho spolupracovník Michal Walter Kraft, rozeslal napříč Poslaneckou sněmovnou. Info.cz uvádí, že se v něm vyjadřoval ke každému kandidátovi do Rady ČT. Z dopisu tak bylo jasné, koho doporučuje a koho nikoliv.

Velkým měřítkem při posuzování, kdo je vhodný kandidát a kdo ne, má být přitom vztah kandidujících osob k řediteli veřejnoprávní televize Petru Dvořákovi.

Pokud jde o doporučení, Berkovec se vyjadřuje pro volbu bývalého šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, bývalého šéfa ČT Brno Marka Hladkého, ekonoma Vladimíra Pikory a bankéře a šéfa dozorčí rady Českých drah Pavla Kysilky. Stejně tak je poslanec pro zvolení ekonomky Evy Hubkové, která podle něj „v RČT nebude v žádném případě zastupovat zájmy P. Dvořáka“. Hubková není však jediná, u které toto Berkovec tvrdí. Stejně tak lobbuje i za Romana Bradáče či další.

„V médiích má mnoho známých, nebo žáků, proto nevzbudí žádné kontroverze. V RČT nebude v žádném případě zastupovat zájmy P. Dvořáka,“ dodal k Bradáčovi.

Naopak však nedoporučuje celkem šest lidí, které považuje za kandidáty Petra Dvořáka a Milionu chvilek pro demokracii. K těmto lidem patří například bývalý šéf vydavatelství Economia a Vltava Labe Media Michal Klíma.

„Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v RČT tomu bude jinak. V RČT bude zastupovat výhradně zájmy Petra Dvořáka a Milionu chvilek,“ uvedl k němu Berkovec.

Dále Berkovec nedoporučuje zvolení producenta Zdeňka Holého, komentátora INFO.CZ Martina Schmarcze, Stanislava Staňka, rektora filmové akademie Gabriela Švejdy či Jiřího Závozdy.

Pokud jde o zbytek kandidátů, ty, včetně hojně diskutovaných Hany Lipovské či Luboše Xavera Veselého, dotyčný považuje za neutrální.

K celé věci se vyjádřil také generální ředitel ČT Petr Dvořák. Ten si myslí, že jednání Berkovce zásadně nabourává důvěru v činnost sněmovního volebního výboru.

„Jednání předsedy volebního výboru je šokující. Naprosto popírá roli Rady ČT jako garanta nezávislosti a objektivity média veřejné služby. Naopak ji přeměňuje ve skupinu snadno ovlivnitelných lidí, kteří budou prosazovat pouze konkrétní politické zájmy,“ uvedl Dvořák.

Své vyjádření na sociální síti také poskytl již zmiňovaný Michal Klíma. Ten podotkl, že mu jednání Berkovce připomíná dobu, kdy operovala Státní bezpečnost.

Dopis Karlického

Další, kdo chce radit poslancům, koho mají zvolit do Rady České televize, je šéf Rekonstrukce státu Josef Karlický. I on měl zaslat dopis, v němž jmenuje konkrétní lidi, kteří jsou „vhodní“ a naopak. Dopis byl adresován šéfovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi, který z dopisu přímo citoval na úterním jednání klubu.

„Považujeme za důležité, aby při hlasování bylo zohledněno, že u některých kandidátů jsou v základních předpokladech pro výkon funkce určité pochybnosti, které mohou snižovat jejich důvěryhodnost pro veřejnost,“ stojí v dopisu s tím, že jedním z kritérií musí být „absence významných reputačních rizik a kontroverzí“.

Podle Parlamentních listů Karlický ve svém dopise uvádí , že prý rozhodně nechce nikoho kádrovat ani doporučovat konkrétní kandidáty. Tak trochu to však dělá.

Pokud jde o to, koho Karlický doporučuje, za vhodného kandidáta považuje Michala Klímu, který je dnes kritikem prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše. Za další vhodné adepty do Rady ČT považuje Gabriela Švejdu nebo Jiřího Závozdu.

Kritizuje však kandidáty typu Vladimír Pikora, Hana Lipovská nebo Luboš Xaver Veselý. K nim doplnil, že je podezřelé, že odmítli nabídku České televize na rozhovor či medailonek, ve kterém by mohli prezentovat, co by v Radě ČT dělali.

„Budí to pochybnosti z hlediska transparentnosti a důvěryhodnosti jejich kandidatury,“ myslí si.

Rekonstrukce státu si také stojí za tím, že by volba nových radních měla probíhat veřejně. Řadě poslanců hnutí ANO se ale dopis, čili taková forma lobbingu vůbec nezamlouvá. „Tohle je nátlak a kádrování, nic jiného,“ prohlásil jeden ze zákonodárců.

Vyjádření Štěpánka

K věci se na sociální síti vyjádřil také český hudebník a politik Petr Štěpánek. Ten v úvodu svého facebookového příspěvku napsal, že „když dva dělají totéž, není to totéž“. Argumentuje tím, že „když píše Berkovec, je to špatně“. Naopak ale - „když píše Milion chvilek, je to dobře“. Což je podle něj zajímavé.

„Generální ředitel České televize Petr Dvořák se pohoršuje nad tím, že předseda mediálního výboru poslanecké sněmovny Stanislav Berkovec z ANO před nadcházející volbou rozeslal svým spolustraníkům mail se svým hodnocením kandidátů do Rady České televize,“ uvádí.

Zajímavé na tom všem je podle Štěpánka především to, že „ten samý Petr Dvořák se kupodivu před časem naopak vůbec nepohoršoval nad tím, když Milion chvilek před volbou do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání rozeslal VŠEM poslancům denunciační mail, aby v žádném případě nevolili Petra Štěpánka, protože je to pěknej ptáček“.

„A vůbec mu nevadilo, že polovina informací v onom mailu byla lživá a druhá všelijak překroucená. Ale kdyby jen to. Dvořák i Česká televize se na oné protištěpánkovské denunciační kampani spolupodíleli,“ doplnil.

Napsal také, že fakt, že „podvodníček a rodinkář“ Dvořák stále ještě stojí v čele televize veřejné služby, je ostuda Rady České televize i ostuda poslanců, kterým Rada ČT skládá účty a kteří nenašli dostatek odvahy, aby výroční zprávy ČT neschválili a nastartovali tím proces, který Dvořáka odešle tam, kam patří.

„Když už ne do šatlavy, tak aspoň do propadliště dějin,“ napsal v závěru.

Ovčáček mluví o pokrytectví

Své k celé situaci řekl také mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček.

„‪Vzpomínáte, jak ČST Praha kádrovala Luboše Xavera Veselého, kandidáta do Rady ČT?‬ ‪Teď se ČST Praha morálně pohoršuje, když někdo jiný kádruje Kavčím horám libé kandidáty do Rady ČT.,“ napsal na Facebooku a připojil hashtag #pokrytectví.