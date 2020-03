Konspirace nebo urážka? Režisér Hřebejk šokoval uživatele svým výrokem ohledně koronaviru

Na včerejší tiskové konferenci předseda vlády Andrej Babiš oznámil, že od 10. března se po celé republice zakazuje pořádání veškerých hromadných akcí s účastí přes 100 osob. Navíc bylo oznámeno, že od 11. března budou zavřeny všechny školy a univerzity. Tato opatření budou platit až do odvolání.

Divadelní a filmový režisér Jan Hřebejk dal najevo, že tato opatření vnímá mimo jiné jako nástroj na dosažení vlastních zájmů ze strany řady politických skupin. Na svém Twitteru totiž sdílel kontroverzní výrok, v němž uvedl, že koronavirus je ideálním spojencem pro tyto strany.

„Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací,“ napsal Jan Hřebejk.

Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) March 10, 2020

Reakce politiků a bouřlivá diskuze uživatelů

Svým komentářem český režisér způsobil rozsáhlou diskuzi, do níž se zapojila i členka ANO Barbora Kořanová. Tento výrok Hřebejka poslankyně sněmovny pochopila jako urážku a označila předpoklad režiséra o pokus ovládnout ČT za čirý výmysl.

„Co si to dovolujete? Jak můžete říkat, že epidemie smrtelného viru je našim spojencem v nějakém Vašem vymyšleném boji o Českou televizi? Směšné,“ reagovala Kořanová.

Co si to dovolujete? Jak můžete říkát, že epidemie smrtelného viru je našim spojencem v nějakém Vašem vymyšleném boji o Českou televizi? Směšné. — Barbora Kořanová (@koranova_b) March 10, 2020

Hřebejk následně odpověděl české poslankyni a sdělil, že má právo si myslet o poslancích všechno, co se mu bude chtít. Kořanová nenechala bez odpovědi ani tento komentář a řekla režisérovi, že sice si může myslet a říkat, co bude chtít, ona však má právo na tohle reagovat. Rovněž označila obvinění ze strany Hřebejka za konspirační teorii.

Mnozí uživatelé vyjádřili svůj nesouhlas s postojem českého režiséra, někteří se spokojili se sarkastickou reakcí.

„ANO, komunisti a fašisti se takhle jednou sešli, a domluvili se, že vpustí koronavirus do Česka. Tak, aby to zasáhlo volbu do Rady ČT. Ale bylo hrozně těžký to načasovat,“ napsal uživatel s přezdívkou Bobule.

Hřebejk na to reagoval komentářem, v němž říká, že jeho výrok se musí vnímat v přeneseném významu. Jde totiž o nadsázku, tvrdí dotyčný, a následně vysvětluje, že tím myslel to, že se v podstatě situace s koronavirem zmíněným politickým skupinám „hodí do krámu“. Na tuto odpověď autor výše uvedeného komentáře reagoval následujícími slovy:

„Já se do volby Rady ČT nepletu. Nicméně fašisty tu žádný nemáme a komunisti už 30 let nepředstavují žádnou hrozbu pro nikoho a nikdy ani představovat nebudou,“ řekl.

Tento kontroverzní výrok nenechal stranou ani člen KSČM, asistent poslance a lídr komunistů na Vyškovsku Filip Zachariaš.

„Toto je dost silný kafe. Možná by nebyla od věci návštěva odborného lékaře,“ zmínil dotyčný.

Toto je dost silny kafe. Možná by nebyla od věci návštěva odborného lékaře... — Filip Zachariaš (@filip_zacharias) March 10, 2020

Řada dalších uživatelů označila kontroverzní slova Hřebejka za konspirace, jiní to brali jako následek jakési nemoci režiséra.