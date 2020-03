Janda reaguje na Berkovcův dopis: V hnutí ANO ruský režim nemá spolehlivějšího kolaboranta

Výkonný ředitel neziskové organizace Evropské hodnoty Jakub Janda se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, že poslanec za ANO Stanislav Berkovec rozeslal napříč Poslaneckou sněmovnou e-mail, ve kterém se vyjadřoval ke každému kandidátovi do Rady ČT. Z dopisu tak bylo jasné, koho doporučuje a koho nikoliv. To se však nezamlouvalo Jandovi.

Janda na sociální síti píše, že předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec „rozeslal ostatním poslancům udavačské složky a pomluvy na jednotlivé kandidáty do Rady ČT“. Dotyčný následně neváhal a na sociální síti všem připomněl, „kdo pan poslanec Berkovec je a proč by nás to nemělo vůbec překvapovat“.

„Diktátorské režimy a jejich zpravodajské služby se u nás snaží mít v každé politické straně své lidi. Hledají a kultivují ty české politiky, kteří jsou ochotní s nimi kolaborovat a pomáhat jejich imperiálním snahám, které jsou v přímém rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky,“ uvedl ve svém příspěvku.

Poukázal v něm také na to, že ruská strana měla donedávna v ČSSD poslance Jaroslava Foldynu a v SPD poslance Jaroslava Holíka. A přišlo také na KSČM: „U komunistů přirozeně už z definice všechny vlastizrádné soudruhy.“

„Jde o užitečné idioty, s kterými si Rusové mohou dělat prakticky co chtějí. Tito poslanci jsou tak hloupí a manipulovatelní, že není problém je vozit na Donbas či na Krym, aby tam oslavovali ruskou okupaci území Ukrajiny a ruské vraždění Ukrajinců,“ míní.

„Například v březnu 2014 se nechal odvézt na ruskou armádní čerstvě okupovaný ukrajinský Krym a podpořil tam ruskou násilnou okupaci jako „pozorovatel“ takzvaného referenda. To vypadalo tak, že do ukrajinského města přijela ruská armáda, namířila na vás samopaly a řekla - tady máte referendum, chcete se připojit k Rusku?“ uvádí s tím, že Berkovec „takovýhle mezinárodní zločin otevřeně a naplno podpořil“.

Dodává tak, že v hnutí ANO tuto roli „užitečného idiota“ již řadu let ztvárňuje právě Stanislav Berkovec. A dokládá to několika svými příklady.

V závěru pak Janda píše, že „v hnutí ANO ruský režim nemá spolehlivějšího kolaboranta“ a že tomuto „ruskému užitečnému idiotovi“ dané hnutí svěřilo volbu radních veřejnoprávních médií. „Víc snad není třeba dodávat,“ zakončil svůj facebookový příspěvek.

E-mail od Berkovce

Dnes jsme informovali o tom, že poslanec ANO a předseda volebního výboru Stanislav Berkovec zaslal e-mail ostatním poslancům, v němž se vyjadřuje ke kandidátům do Rady ČT. Na zprávě, kterou dotyčný rozeslal napříč Poslaneckou sněmovnou, se měl podle zdrojů podílet i jeho spolupracovník Michal Walter Kraft.

Z jeho dopisu bylo jasné, koho Berkovec pro zvolení doporučuje a koho nikoliv. Velkým měřítkem při posuzování, kdo je vhodný kandidát a kdo ne, přitom měl být vztah kandidujících osob k řediteli veřejnoprávní televize Petru Dvořákovi.

Berkovec však nebyl jediný, kdo se k takovému kroku uchýlil. Dalším, kdo chtěl radit poslancům, koho mají zvolit do Rady České televize, byl šéf Rekonstrukce státu Josef Karlický. I on měl zaslat dopis, v němž jmenuje konkrétní lidi, kteří jsou „vhodní“ a naopak. Dopis byl adresován šéfovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi, který z dopisu přímo citoval na úterním jednání klubu.

Kdo je Jakub Janda?

Bývalý pornoherec Jakub Janda je známý tím, že již dlouhodobě varuje před Ruskou federací a údajnou hrozbou pocházející z této země, kterou má RF pro Česko dle něj představovat. V minulosti například po ukrajinské provokaci v Kerčském průlivu vyzval, aby byly okamžitě poslány zbraně na Ukrajinu a byla „vyčištěna“ ruská ambasáda v Praze.

Dříve dokonce na svém Facebooku sdílel inzerát, ve kterém hrál na city českým vlastencům. Janda je tehdy žádal, aby se připojili k boji proti Rusku.

„Nehledáme lidi, kterým se jen líbí, co děláme. Hledáme každodenní tiché hrdiny, kteří se budování obrany proti ruské hrozbě chtějí věnovat celým srdcem,“ napsal v té době Janda na sociální síti.