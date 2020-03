„V následujících týdnech si vyzkoušíme svět, jaký chce Greta.“ Klaus a Čírtková přišli s temným varováním

Advokátka Čírtková vysvětlila, v čem se následky současné epidemie koronaviru shodují s tím, co mohou způsobit proklimatická opatření. Jedná se totiž o nepříznivé ekonomické a sociální důsledky, které mohou být způsobeny omezením výroby a cestování. Václav Klaus mladší rovněž poukázal na to, co může následovat po likvidaci tradičního průmyslu v ČR.

To, co právě zažíváme, je možné do určité míry označit za splněné přání, myslí si advokátka Monika Čírtková. Jde totiž o požadavky, o nichž v poslední době aktivně mluvili zastánci klimatických hnutí.

„V posledních měsících jsme vyslechli mnohá volání po opatřeních na ochranu klimatu. Klimatické hnutí v čele s Gretou Thunbergovou vznáší různé požadavky: snížení emisí, zejména prostřednictvím omezení dopravy, hlavně té letecké, celkovou redukci konzumního způsobu života,” uvedla Čírtková.

Škody způsobené šířením koronaviru mají značný vliv na život každého člověka. Kvůli epidemii se ruší dovolené a hromadné akce a tím pádem klesá spotřeba různých druhů zboží a materiálů. Tohle všechno by však mohlo samo o sobě znít optimisticky pro ekoaktivisty, jelikož se následně snižuje údajná zátěž na podnebí. Nicméně, realita se ukázala být nepříznivou. Čírtková totiž tvrdí, že na řadě těchto aktivit, mezi nimiž je cestování a zábava, závisí obrovská část ekonomiky. V souvislosti s tím advokátka poukazuje na finanční a sociální důsledky, kterým značná část obyvatelstva bude muset čelit.

„Co budou dělat všichni ti lidé, kteří jsou ekonomicky závislí na tom ,zbytečném’, na tom, co lze omezit, co si lze odříci, co lze bez potíží zakázat? Jak zaplatí hypotéky a účty?” ptá se Čírtková.

Česká advokátka si je jistá, že v nejbližší době my všichni budeme moci nahlédnout do světa, po němž touží Greta Thunbergová a další ekoaktivisté. Optimisticky se však na to autorka příspěvku nedívá.

Likvidace průmyslu a závislost české ekonomiky

Varování Čírtkové sdílí i předseda Trikolóry Václav Klaus ml. Ve svém příspěvku na Facebooku uvažuje nad slabinami České republiky v ekonomické a sociální rovině. Myslí si, že likvidace tradičního průmyslu v rámci podléhání požadavkům klimatických hnutí vede k větší citlivosti Česka vůči možným krizím.

„Pod zeleným praporem likvidujeme v Evropě tradiční průmysl a vše se ,přesouvá’ do Číny a do služeb. No dobrý - teď poklesne v Praze obrovský turistický průmysl o 90 % - kdybychom ještě vyráběli stroje nebo tak - taky by byl pokles - ale mnohem menší,” tvrdí předseda Trikolóry.

V komentářích pod tímto příspěvkem řada uživatelů poukázala na zhoubné důsledky ekonomické politiky posledních let. Někteří zdůraznili nutnost zajištění soběstačnosti v zemědělství, zachování vlastních výrobních továren a přísnou ochranu státních hranic.