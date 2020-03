Zeman: Česká republika je připravena odblokovat vztahy s Ruskem

Česká republika je připravena na jednání s Ruskou federací, a to za účelem odblokování vzájemných vztahů. Rovněž má zájem o včasné, pragmatické a vyvážené řešení problematických otázek. Po středečním jednání to uvedlo vrcholné vedení ČR ve své zprávě.

Uvádí se, že se jednání zúčastnil český prezident Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček, předseda vlády Andrej Babiš, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, ministr obrany Lubomír Metnar a ministr vnitra Jan Hamáček.

„Nejvyšší ústavní činitele potvrdili připravenost ke smysluplnému a konstruktivnímu dialogu s Ruskem, a to v souladu s pozicemi EU i NATO, přičemž z hlediska vzájemných vztahů je klíčové dosažení pokroku v implementaci Minských dohod ze strany Ruska. Konstatovali, že bilaterální vztahy jsou momentálně zatíženy řadou technických, administrativních a historických témat,“ uvedly české orgány ve svém prohlášení.

„Česká republika je proto připravena k jednání s cílem odblokovat vzájemné vztahy a má zájem na rychlém, pragmatickém a vyváženém řešení těchto témat, k čemuž by mělo přispět mj. setkání prezidentů (Česká republika a Ruská federace, pozn. red.) v květnu letošního roku (při oslavách Dne vítězství v Moskvě, pozn. red.),“ stojí v prohlášení.

V dané zprávě se také uvádí, že česko-ruský program zůstává politizován a omezen v tom, co se týče obsahu a komunikačních kanálů.

Zároveň se předpokládá, že zájem o odstranění „negativního obsahu ve vztazích je společný a oboustranný“, píše se v prohlášení.

Zeman se setká s Putinem

Český prezident Miloš Zeman potvrdil, že se zúčastní letošních oslav Dne vítězství v Moskvě. Ještě před několika měsíci však česká hlava státu, kvůli ruské reakci na ustanovení 21. srpna památným dnem, pochybovala, že tam pojede. Nyní v rozhovoru pro slovenskou Pravdu potvrdil nejen svou účast, ale i setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Roztržka mezi Prahou a Moskvou kvůli ustanovení Dne památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy nebude překážkou pro prezidenta Zemana, aby se dne 9. května účastnil oslav Dne vítězství nad nacistickým Německem v Moskvě. Zeman to potvrdil v rozhovoru pro slovenský deník Pravda a oznámil, že se připravuje i jeho setkání s prezidentem Putinem.

Český prezident obdržel pozvání loni v červnu. Nicméně tyto plány mohlo narušit prohlášení ruského ministerstva zahraničí, které v prosinci kvůli ustanovení 21. srpna památným dnem vyjádřilo „velké rozčarování“ a vyzvalo Prahu, aby „otočila stránku“ v těchto dějinách.

Zeman toto prohlášení označil za „absolutní drzost“ a uvedl, že zvažuje, zda do Moskvy vůbec pojede. Jako alternativu tehdy navrhl, že by do Ruska jel a řekl, Rusům, ‚co kdybyste obrátili list a přestali si toto výročí připomínat?‘“.