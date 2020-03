Hamáček oznámil znovuzavedení kontrol na hranicích

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dříve informoval, že úplné uzavření hranic by zkomplikovalo návrat českých občanů ze zahraničí a utlumilo obchod, proto se o takovém opatření nejedná.

Podle ministra vnitra současná situace kolem koronaviru také vyžaduje vyhlášení nouzového stavu.

„Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů),“ sdílel na Twitteru před mimořádným jednáním vlády.

Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů). — Jan Hamáček (@jhamacek) March 12, 2020

Již od pondělí byly na hranicích prováděny namátkové kontroly, při kterých se měří teplota cestujících. Několik lidí se tak dostalo do karantény.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také ve čtvrtek oznámil další možná opatření proti šíření koronaviru - situace se podle něj nevyvíjí úplně dobře.

„Veškerá místa, kde se lidé potkávají, jsou riziková. Ta situace se nevyvíjí úplně dobře, takže budeme muset přijmout další opatření,“ sdělil.

Současně je v Česku 94 případů nakažení koronavirem COVID-19. Za středu se objevilo 31 nových případů. Nakažení jsou v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Pandemie novégo koronaviru

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19 a 11. března vyhlásila pandemii.

Ve více než 100 zemích po celém světě bylo již infikováno kolem 120 tisíc lidí, většina se uzdravila, ale více než čtyři tisíce zemřely.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.