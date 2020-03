Koronavirus si došlápl i na české senátory a poslance. Zůstanou v karanténě

Jedná se o Šárku Jelínkovou (KDU-ČSL) a Tomáše Goláně (za hnutí Senátor 21), kteří se vrátili z Itálie.

„Je to preventivní, dorazili z Itálie a dobrovolně se uchýlili do domácí karantény,“ uvedla tisková tajemnice Kanceláře Senátu Sue Nguyen s tím, že případné nakažení koronavirem u nich testy neprokázaly.

Média rovněž uvádějí, že v karanténě jsou také tři poslanci. Jde o Vojtěcha Munzara a Karla Krejzu (ODS) a někdejšího předsedu hnutí STAN Petra Gazdíka.

Podotýká se, že předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval v souvislosti s pandemií ke klidu, rozvaze a zodpovědnému chování.

Zároveň ale naznačil, že horní komora by mohla v případě nutnosti zrušit své zasedání, které je naplánováno na příští týden.

„Budeme nejdříve omezovat účast veřejnosti, a pokud to bude nutné, tak i rušit jednání orgánů Senátu včetně například orgánů pléna,“ varoval Vystrčil.

Dríve český ministr vnitra Jan Hamáček informoval, že od páteční půlnoci se vrátí kontroly na německé a rakouské hranice. Celkem má být kontrolováno 11 přechodů. Policie má také zahájit kontroly, zda lidé dodržují karanténu.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dříve informoval, že úplné uzavření hranic by zkomplikovalo návrat českých občanů ze zahraničí a utlumilo obchod, proto se o takovém opatření nejedná.

Podle ministra vnitra současná situace kolem koronaviru také vyžaduje vyhlášení nouzového stavu.

„Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů),“ sdílel na Twitteru před mimořádným jednáním vlády.

Úroveň pandemie

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19 a 11. března vyhlásila pandemii.

Ve více než 100 zemích po celém světě bylo již infikováno kolem 120 tisíc lidí, většina se uzdravila, ale více než čtyři tisíce zemřely.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v později.