Hamplová: Nyní si musíme důvěřovat, chránit své zdraví, bezpečnost a totálně eliminovat idealisty

„Ohrožení koronavirem a migranty by nás mělo přinutit ke změně. Alespoň trochu si důvěřovat. A těžce eliminovat idealisty,“ uvedla v úvodu svého textu na portálu Aktuálně.

Podle jejího názoru v současné situaci „končí legrace“ a lidé by se měli začít chovat jinak.

„Čím dál víc to vyplouvá na povrch, ať chceme nebo nechceme. Když už se děje to, co se děje, měli bychom se nadechnout, a začít myslet jinak. Velmi jinak. Protože končí veškerá legrace. Začalo to migranty a snahou probourat silou jižní řecké hranice, tedy hranice Evropy, čímž fakticky začal útok Turecka na Evropu s cílem ji těžce vydírat, a momentálně kulminuje pandemie koronaviru, která ochromuje hospodářství, svobodu pohybu a ohrožuje Evropany napříč zeměmi. Zatímco útok Turecka (protože to není nic jiného) zasáhl „jen“ Řecko, virus nás ohrožuje všechny,” napsala Hamplová na svém blogu na portálu Aktuálně.

S ohledem na aktuální události prý vypadá trapně to, čím se v poslední době zabývala Evropská unie. Ukazuje přitom na Gretu Thunbergovou a demonstrace.

„Náhle se jeví trapné, co projednával a bohužel doposud projednává (!!!) Brusel, najednou jsou nám ukradené putující demonstrace, hysterická Greta a podobné, z dnešního pohledu, přehrávané kratochvíle doby, protože cítíme krutě, že jde o mnohem víc,“ uvedla.

Právnička roku v kategorii správní právo Jana Hamplová poukazuje na to, že není normální, aby jeden člen NATO (Turecko) útočil na jiného člena NATO (Řecko).

„Jde o bezpečnost Evropy, protože skutečně není normální, aby Turecko jako člen NATO napadal dalšího člena NATO a Brusel mlčel, a není normální, aby se z pandemie jakýmkoli virem u nás dělala politika. Zasáhne nás to prostě všechny. Někoho ekonomicky, jiné psychicky, mnoho lidí zdravotně, a máme zkrátka všichni co dělat, aby se to zvládlo,“ myslí si právnička, jež obratem dodala, že není čas na zbytečné hádky a honění politických bodů.

Jana Hamplová navrhla, aby se spojily státy v rámci Visegrádské čtyřky, pokud bude Evropská unie nadále „blbnout“.

„Evropa musí přestat uvažovat o tom, že bude zachraňovat svět, ale musí začít zachraňovat sebe. Důsledně, nekompromisně, jednotně. A kdo toho nebude schopen, musí z kola ven. Hovořím o konkrétních lidech v politice jak na evropské úrovni, tak v naší malé kotlině. A pokud EU bude pořád zmateně a nebezpečně „blbnout“, a i v této době řešit absolutní nesmysly, semkněme se ve V4 a s dalšími normálními státy, a kašleme na Brusel. Tak, jak dnes kašle Řecko na evropské smlouvy, jde-li mu přímo na místě o krk. Který dnes hájí za nás všechny. Ani noha sem už zkrátka nesmí projít, Evropa je naše, a musíme to bez ohledu na nějaký Brusel zvládnout uhájit. Kdo tu bude chtít přijímat migranty, prostě ho nebudeme ani u nás už nikdy volit. Protože chce ohrozit Evropu, a tedy náš domov,“ napsala advokátka.

Současná situace, z jejího pohledu, připomíná situaci při povodních, kdy lidé drželi spolu. Vyzvala také k politické a národní jednotě.

„Proto neútočme, nesbírejme žádné body do voleb. Politikové dnes musí stát při nás, a my při nich. Napříč spektrem. Protože nic jiného se prostě nedá dělat,“ uvedla.

„Potřebujeme jednotu uvnitř, a jednotu navenek. Současné vedení EU zcela selhává, proto nesmí selhávat jednotlivé státy. Tak, jako to ukázalo Řecko. A my u nás - nepolitikařme na boji se zákeřným virem. Je to sebezničující. Jihu Evropy je třeba pomoci, aby sem už nepřišla ani jedna nelegální noha. I za cenu tvrdé obrany. Dnes prohraje ten, kdo bude měkký. A virus porazme jednotou, podporou, disciplínou. Protože, a to je třeba říct na závěr, tato Evropa je prostě naše, a Česko se vždy dokázalo proti svému nepříteli taky semknout. A to, že je dnes nepřítelem nějaký vir, na tom nic nemění,” myslí si advokátka.

V následujících měsících je, podle jejího názoru, důležité vykašlat se na politické programy a preference jednotlivých politických stran. „(…) dnes musí vyhrát zdravý rozum a pud sebezáchovy,“ prohlásila na konci svého komentáře Jana Hamplová.

„Máme rozumnou vládu“

K aktuální situaci v republice se na svých sociálních sítích vyjádřil také tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle jeho slov má Česko v tomto období „rozumnou vládu“, ale i některé členy elity, kteří se krizovou situaci snaží využít ve svůj prospěch.

„Máme naštěstí rozumnou vládu, která se s podporou běžných občanů snaží zemi provést těžkým obdobím. A pak tu máme novodobou pseudošlechtu, která se vyznačuje sobectvím a nenávistí. ‪Kritické situace vždy odhalují doposud skryté,” napsal Ovčáček na svém Facebooku.

Koronavirus v Evropě

Nejkritičtější situace je na území Itálie, která je již několik dní celá v karanténě. Německá kancléřka v minulosti prohlásila, že v její zemi se nemocí nakazí až 70 % populace, což je přes 50 milionů lidí. Vysoké počty nakažených vykazuje také Francie a Španělsko.

V Česku je podle aktuálních informací 94 nakažených. Část z nich se nakazila při své cestě po Itálii.