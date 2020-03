Vláda ČR vyhlásila nouzový stav kvůli novému koronaviru. Země přijímá další opatření

V usnesení, které vláda schválila, stojí, že z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru, byl vyhlášen v zemi nouzový stav.

„My jme přijali velice důležité rozhodnutí. To rozhodnutí vyhlásit nouzový stav je správné, děláme všechno pro to, abychom zabránili rozšíření koronaviru,“ prohlásil premiér Babiš na tiskové konferenci.

Po několikahodinovém jednání vlády sdělil premiér, že v ČR je stále 96 pozitivních případů. Ve 13 laboratořích se testuje dalších 143 vzorků.

Země přijímá další opatření v souvislosti se šířením viru. Uvádí se, že od 12. března od 18:00 jsou v Česku zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Týká se to i náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí. Zakazují se i shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob. Zákaz platí do odvolání.

„Omezení shromažďování se rozhodně netýká firem, které mají více než 30 pracovníků. My chceme, aby ekonomika dále fungovala, takže rozhodně i velké firmy jako Škoda Auto mohou samozřejmě pokračovat dál,“ sdělil k situaci Hamáček.

‼️ V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. pic.twitter.com/4FDkTfkqOI — Úřad vlády ČR (@strakovka) March 12, 2020

​Zákaz vstupu cizincům

V provozovnách stravovacích služeb je zakázána přítomnost veřejnosti, a to v době od 20:00 do 6:00. Kromě toho platí zákaz veřejnosti i v posilovnách, sportovištích, přírodních a umělých koupalištích. Týká se to i solárií, saun, wellness služeb, hudebních a společenských klubů, zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií.

Ještě před zahájením schůze sdělil ministr vnitra Jan Hamáček, že vláda by měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu.

„Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na německých a rakouských hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů),“ uvedl s tím, že však není možné uzavřít hranice.

Počínaje 14. březnem nařizuje vláda zákaz vstupu cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Kromě toho cizinci nebudou moci ani překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Občanů ČR či cizinců, kteří mají v ČR trvalý pobyt, se to však netýká.

Zákaz vydávání víz

Podle Hamáčka by úplné zavření hranic bylo v tuto chvíli příliš komplikované, nicméně od páteční půlnoci budou zavedeny kontroly na 11 hraničních přechodech s Německem a Rakouskem. Kontrolováni budou i lidé, zda dodržují nařízenou karanténu.

Také hromadná doprava přes hranice bude omezena. „Do pátku je možné využít autobus nebo vlak. Od půlnoci na sobotu už jen osobní dopravu. Všem českým občanům v zahraničí bude umožněn návrat,“ uvedl Hamáček.

Od 14. března mají čeští občané zákaz cestovat do zemí, které jsou označeny za rizikové. Jedná se celkem o 13 zemí: Čínu, Jižní Koreu, Írán, Itálii, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgii, Dánsko, Francii a Velkou Británii.

Ohledně cestování stojí za zmínku i to, že vláda zastavila vydávání víz a také přijímání žádostí o ně. Kromě toho se nebudou vydávat ani nová povolení k pobytu nad 90 dní. Rozhodování o tom bude prozatím přerušeno.

Dnes byla také odvolána hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Na její místo má nastoupit ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová. Premiér Babiš k tomu sdělil, že k takovému kroku došlo kvůli nespokojenosti s její prací. „Nebyli jsme spokojení s její prací. Jak zvládala situaci,“ uvedl.